我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫斯科20年最大恐攻逾百死：涉案的「ISKP」是誰？

參院通過1.2兆美元支出包裹法案 政府關門威脅暫除

亞美公義中心利民 蒙市免費法律諮詢

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
許多無預約的民眾紛紛前來現場尋求幫助，他們在館內填寫表單，以便獲得針對性的法律諮詢服務。（記者張庭瑜/攝影）
許多無預約的民眾紛紛前來現場尋求幫助，他們在館內填寫表單，以便獲得針對性的法律諮詢服務。（記者張庭瑜/攝影）

加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）長期致力於提供社區法律支援為了幫助更多民眾解決法律問題，3月23日（星期六）在蒙特利公園市（Monterey Park）立圖書館（Bruggemeyer Library）舉辦免費法律諮詢會，提供一對一諮詢服務，涵蓋住房權益、移民、公民身份、庇護、家庭法與家庭暴力、勞工法以及反亞裔歧視等多個法律領域。

該中心社區參與導航員（Community Engagement Navigator ）沈陳麗群表示，中心定期舉辦各類法律諮詢活動，以滿足亞裔社區的不同需求。除了每個季度與當地圖書館合作舉辦的綜合法律諮詢會，中心還提供更有針對性的專題諮詢，例如每週在洛杉磯和聖蓋博谷舉行的房屋法律和公民入籍申請諮詢，以及每月或雙月一次的家庭暴力法律諮詢等。

沈陳麗群表示，這些活動的舉辦不僅是為了解答法律問題，更是一個深入了解社區需求、從而提供更貼合、更有實際幫助服務的機會。她特別鼓勵那些因語言障礙或其他原因無法親自參加諮詢活動的社區成員，透過中心設立的熱線電話尋求協助。中心將依據個別需求，安排專業律師提供一對一諮詢服務。為了讓這項服務更加包容，該中心提供多達八種語言服務，包括英語及七種亞洲語言，為低收入、英語能力有限的亞裔居民提供無障礙的法律幫助。

當日現場有超過30名社區成員透過預約方式參與，此外還有數位未預約的民眾直接到場諮詢（walk-in）。諮詢內容主要集中在房屋和移民法律問題上。尋求幫助者劉先生表示，最初向其他法律機構尋求幫助，但被告知無法提供所需的支援，隨後被推薦至亞美公義中心。在接到中心的郵件和電話通知後，他來參加諮詢會，主要就身分問題尋求專業的法律諮詢。

作為美國最大的亞裔美國人法律和民權組織之一，南加州亞美公義促進中心近40年來一直秉持初心，為社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟以及特定案件的代理服務。同時，中心還積極開展法律知識推廣活動，涵蓋反歧視、移民、公民身份及醫療保健等領域，幫助社區成員了解並行使自己的合法權益。

對於無法親自到場參加諮詢活動的民眾，中心也鼓勵他們透過熱線電話尋求幫助。有需要的社區成員可於星期一至五上午10點到下午3點，撥打中文專線800-520-2356或英文專線888-349-9695查詢及報名。在接線員服務時間外可以留言，工作人員會及時回覆。

現場提供了多種語言版本的傳單，以確保來自不同背景的民眾都能獲得必要的資訊和幫助。...
現場提供了多種語言版本的傳單，以確保來自不同背景的民眾都能獲得必要的資訊和幫助。這些傳單覆蓋的主題，包括房屋、家庭暴力、移民法律，以及勞工和就業相關的法律資訊。（記者張庭瑜/攝影）
活動一開始便吸引了許多已經預約的民眾前來詢問各類法律資訊，等待與專業人士洽談。（...
活動一開始便吸引了許多已經預約的民眾前來詢問各類法律資訊，等待與專業人士洽談。（記者張庭瑜/攝影）

亞裔 移民 加州

上一則

亞美婦女領袖歷史月集會 打造亞裔參政互助平台

下一則

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

延伸閱讀

華商會圓桌會議 聚焦遊民、盜竊

華商會圓桌會議 聚焦遊民、盜竊
州主計長：聯邦移民政策將影響紐約市經濟

州主計長：聯邦移民政策將影響紐約市經濟
李羅莎提案 為公衛工作者調高薪資

李羅莎提案 為公衛工作者調高薪資
南加州華裔家長教師協會 獎學金申請受理

南加州華裔家長教師協會 獎學金申請受理
歧視仇恨 讓非裔搬離加州主因

歧視仇恨 讓非裔搬離加州主因
房市前線／投資者青睞 55+社區市場穩定增長

房市前線／投資者青睞 55+社區市場穩定增長

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11

超人氣

更多 >
3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升

3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」