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洛杉磯空中纜車過華埠 支持反對見仁見智

記者楊青/洛杉磯即時報導
道奇空中纜車運行模擬圖。（洛杉磯大都會交通局提供）
道奇空中纜車運行模擬圖。（洛杉磯大都會交通局提供）

連接洛杉磯聯合車站與道奇體育場的洛杉磯空中捷運（Los Angeles Aerial Rapid Transit」，簡稱LA ART Gondola）日前通過洛杉磯大都會交通局審批，完成總體開發案第一步。纜車工程給華埠帶來的將是商機還是負擔？支持與反對兩造陣營依然針鋒相對，為開發案未來三步推進埋下不定因素。

洛杉磯市議會22日舉行特別會議，擬增加工程對地方交通影響實地評估要求。坊間認為此舉可視為洛市市府對開發案採取更慎重態度的轉向。

纜車開發工程支持方則認為，纜車工程將為華埠帶來人流和商機，是重振華埠經濟千載難逢的好機會。中華會館主席李金生表示，華埠最近十多年經濟一落千丈，隨著大華超市搬家，漢宮等大型商家關門，加上疫情重挫，華埠經濟每況愈下，需要大型開發項目帶動華埠重新起步。他相信道奇纜車建成後會給沿途地區帶來人流和商機，絕對利大於弊。

但中華會館顧問蔡惠玲表示，作為華埠30多年的居民和商家，她堅決反對纜車開發案。她表示，華埠年長者占很高比例，他們很多是低收入者，很多人平常都是走路在附近活動，纜車在華埠經過，會對當地居民和商家造成很大的心理壓力。是否會掉下來是否會砸到商家？因為當地是處於洛杉磯的地震帶，周邊丘陵斜坡很多，加上這些年土質疏鬆，很難說纜車的地基是否穩固。蔡惠玲舉例說，擬議中的纜車大型吊廂將在社區住家上空不到30英尺行駛，在華埠附近的州立歷史公園上空低至26英尺。纜車全年365天運行，每天運行19小時，從清晨5點至午夜，每隔23秒就會有一個吊廂飛過，無論是安全、噪音，還是居民的隱私，都會造成極大影響。此外，華埠附附近還有學校，周邊還有110高速公路，都面臨嚴重的安全隱患。

蔡惠玲則表示，她自己從1991年開始在華埠經商，多年來華埠的停車一直是問題。她認為纜車遊客並非會給華埠帶來生意，反而會爭奪華埠的停車資源，讓華埠客人停車雪上加霜。

她認為，纜車的乘客主要是道奇球場的觀眾，他們的目的是到道奇球場看球，所以很少比例的人會有時間到華埠消費和觀光，更不會在華埠長時間停留消費。她認為政府使用大巴將道奇的觀眾直接運到球場，才是真正解決問題的辦法。

華埠社區召集人Jenny表示，道奇纜車的修建將需要通過四個部門四個主要的步驟：首先是洛杉磯大都會交通局（目前交通局已通過提案）；第二步將是洛杉磯市議會，由15位市議員對提案進行討論，如果獲得8票多數票支持即算通過；第三步是加州公園管理處，將對工程中涉及的在華埠附近的州立公園建設的相關工程進行審批；第四步是加州交通管理局Caltran，負責纜車經過的110高速公路的環境評估和審批。目前開發案只完成第一步，還有三步要走。

連接洛杉磯聯合車站與道奇體育場的洛杉磯空中捷運日前通過洛杉磯大都會交通局審批，完...
連接洛杉磯聯合車站與道奇體育場的洛杉磯空中捷運日前通過洛杉磯大都會交通局審批，完成總體開發案第一步。（洛杉磯大都會交通局提供）
道奇纜車運行模擬圖。（洛杉磯大都會交通局提供）
道奇纜車運行模擬圖。（洛杉磯大都會交通局提供）
道奇纜車計劃在華埠附近的州立公園建立一個車站。（洛杉磯大都會交通局提供）
道奇纜車計劃在華埠附近的州立公園建立一個車站。（洛杉磯大都會交通局提供）

華埠 洛杉磯 道奇

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