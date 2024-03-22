洛杉磯空中纜車過華埠 支持反對見仁見智

道奇空中纜車運行模擬圖。（洛杉磯大都會交通局提供）

連接洛杉磯 聯合車站與道奇 體育場的洛杉磯空中捷運（Los Angeles Aerial Rapid Transit」，簡稱LA ART Gondola）日前通過洛杉磯大都會交通局審批，完成總體開發案第一步。纜車工程給華埠 帶來的將是商機還是負擔？支持與反對兩造陣營依然針鋒相對，為開發案未來三步推進埋下不定因素。

洛杉磯市議會22日舉行特別會議，擬增加工程對地方交通影響實地評估要求。坊間認為此舉可視為洛市市府對開發案採取更慎重態度的轉向。

纜車開發工程支持方則認為，纜車工程將為華埠帶來人流和商機，是重振華埠經濟千載難逢的好機會。中華會館主席李金生表示，華埠最近十多年經濟一落千丈，隨著大華超市搬家，漢宮等大型商家關門，加上疫情重挫，華埠經濟每況愈下，需要大型開發項目帶動華埠重新起步。他相信道奇纜車建成後會給沿途地區帶來人流和商機，絕對利大於弊。

但中華會館顧問蔡惠玲表示，作為華埠30多年的居民和商家，她堅決反對纜車開發案。她表示，華埠年長者占很高比例，他們很多是低收入者，很多人平常都是走路在附近活動，纜車在華埠經過，會對當地居民和商家造成很大的心理壓力。是否會掉下來是否會砸到商家？因為當地是處於洛杉磯的地震帶，周邊丘陵斜坡很多，加上這些年土質疏鬆，很難說纜車的地基是否穩固。蔡惠玲舉例說，擬議中的纜車大型吊廂將在社區住家上空不到30英尺行駛，在華埠附近的州立歷史公園上空低至26英尺。纜車全年365天運行，每天運行19小時，從清晨5點至午夜，每隔23秒就會有一個吊廂飛過，無論是安全、噪音，還是居民的隱私，都會造成極大影響。此外，華埠附附近還有學校，周邊還有110高速公路，都面臨嚴重的安全隱患。

蔡惠玲則表示，她自己從1991年開始在華埠經商，多年來華埠的停車一直是問題。她認為纜車遊客並非會給華埠帶來生意，反而會爭奪華埠的停車資源，讓華埠客人停車雪上加霜。

她認為，纜車的乘客主要是道奇球場的觀眾，他們的目的是到道奇球場看球，所以很少比例的人會有時間到華埠消費和觀光，更不會在華埠長時間停留消費。她認為政府使用大巴將道奇的觀眾直接運到球場，才是真正解決問題的辦法。