洛杉磯華埠居民擔憂 空中纜車萬一掉下來...

羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲來到市議會發聲反對纜車項目。（記者朱敏梓/攝影）

自從道奇 球場和洛杉磯 聯合車站空中纜車計畫出爐以來，遭到周邊居民持續反對，在此前洛杉磯大都會交通局（L.A. Metro）會議中，約有150名華埠 （Chinatown）居民抗議空中纜車通道華埠計畫（Gondola Project）。在3月22日（週五）的市議會上，許多華埠居民到場表示「空中纜車會使自己的生命安全受到威脅」。

華埠居民Amy說，空中纜車的建造將為居民帶來許多麻煩，甚至是生命威脅。她說，就在上個月，在台灣的台中發生了纜車鋼索斷裂事件，造成五人死亡，且該纜車建造在人煙稀少的高爾夫球場，而道奇體育場空中纜車，將經過許多居民房屋上空，一旦發生意外，後果不堪設想。

根據洛杉磯大都會交通局報告顯示，空中纜車每小時能運輸5500名乘客，不但安靜、零二氧化碳排放，還能讓球迷更快抵達球場。而Amy則對此提出質疑，她表示如此之短的距離，對於環境的好處可謂是「微乎極微」，但對於社區來說卻可能是一場災難。她在華埠地區居住了43年，她和周圍的居民都認為「華埠不需要這個空中纜車」，如果政府有預算，應該將預算投入到停車場擴建、超市和醫院等利民的基礎設施上。

羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲表示，她居住在纜車經過的住宅區，當地有許多長者居住，對於他們的安全有很大的威脅性，因為「不知道什麼時候纜車會掉下來」，且纜車的運行十分擾民，纜車計畫一旦施行，將全年365天、一天十幾個小時運行，將對居民的作息產生很大的影響。

蔡惠玲補充，纜車的運營勢必會佔用許多華埠地區的停車位，而華埠地區本身停車位就已經非常有限，這將為華埠的餐廳生意、旅遊帶來負面作用，許多來華埠的遊客將面臨沒有停車位的困擾，久而久之客流量減少，華埠的經濟也會衰退。蔡惠玲說，她既是纜車經過住宅區的居民，又是在華埠經營小生意的業者，因此她自身的感觸特別大，希望能來市議會發聲，讓居民們的意見被大家聽到。