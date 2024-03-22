我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

無證客闖邊境影像駭人 5守衛手持步槍也擋不住

洛杉磯華埠居民擔憂 空中纜車萬一掉下來...

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲來到市議會發聲反對纜車項目。（記者朱敏梓/攝影）
羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲來到市議會發聲反對纜車項目。（記者朱敏梓/攝影）

自從道奇球場和洛杉磯聯合車站空中纜車計畫出爐以來，遭到周邊居民持續反對，在此前洛杉磯大都會交通局（L.A. Metro）會議中，約有150名華埠（Chinatown）居民抗議空中纜車通道華埠計畫（Gondola Project）。在3月22日（週五）的市議會上，許多華埠居民到場表示「空中纜車會使自己的生命安全受到威脅」。

華埠居民Amy說，空中纜車的建造將為居民帶來許多麻煩，甚至是生命威脅。她說，就在上個月，在台灣的台中發生了纜車鋼索斷裂事件，造成五人死亡，且該纜車建造在人煙稀少的高爾夫球場，而道奇體育場空中纜車，將經過許多居民房屋上空，一旦發生意外，後果不堪設想。

根據洛杉磯大都會交通局報告顯示，空中纜車每小時能運輸5500名乘客，不但安靜、零二氧化碳排放，還能讓球迷更快抵達球場。而Amy則對此提出質疑，她表示如此之短的距離，對於環境的好處可謂是「微乎極微」，但對於社區來說卻可能是一場災難。她在華埠地區居住了43年，她和周圍的居民都認為「華埠不需要這個空中纜車」，如果政府有預算，應該將預算投入到停車場擴建、超市和醫院等利民的基礎設施上。

羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲表示，她居住在纜車經過的住宅區，當地有許多長者居住，對於他們的安全有很大的威脅性，因為「不知道什麼時候纜車會掉下來」，且纜車的運行十分擾民，纜車計畫一旦施行，將全年365天、一天十幾個小時運行，將對居民的作息產生很大的影響。

蔡惠玲補充，纜車的運營勢必會佔用許多華埠地區的停車位，而華埠地區本身停車位就已經非常有限，這將為華埠的餐廳生意、旅遊帶來負面作用，許多來華埠的遊客將面臨沒有停車位的困擾，久而久之客流量減少，華埠的經濟也會衰退。蔡惠玲說，她既是纜車經過住宅區的居民，又是在華埠經營小生意的業者，因此她自身的感觸特別大，希望能來市議會發聲，讓居民們的意見被大家聽到。

不過，也有支持者認為，道奇體育場纜車計畫能夠保護環境，且對於華埠的未來發展是「重要的一步」。

洛杉磯市議會前不少民眾聚集，專為纜車計畫發聲而來。（記者朱敏梓/攝影）
洛杉磯市議會前不少民眾聚集，專為纜車計畫發聲而來。（記者朱敏梓/攝影）

華埠 道奇 洛杉磯

上一則

抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估

延伸閱讀

抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估

抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估
施工裂鄰牆 華埠監獄建方否認

施工裂鄰牆 華埠監獄建方否認
賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症
離世前 華裔老兵終獲歧視道歉

離世前 華裔老兵終獲歧視道歉
大費城華人餐館協會成立19週年慶典暨龍年迎新宴會 憶往昔 看今朝 展望美好未來

大費城華人餐館協會成立19週年慶典暨龍年迎新宴會 憶往昔 看今朝 展望美好未來
強姦犯假自殺躲洛杉磯 15年後真死身分曝光

強姦犯假自殺躲洛杉磯 15年後真死身分曝光

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11

超人氣

更多 >
三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露
紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注