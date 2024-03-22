我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

掃射後縱火…莫斯科近郊音樂廳40死 逾百人傷

因應遊民危機、房租負擔得起 迷你公寓恢復流行

2024申請大學與策略導航 Admission Masters分享要訣

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
「Admission Masters」執行長Jenny Wheatley將於4月6日的講座中，分析2024年大學入學趨勢，包括早期申請數量創新高和取消平權法案優惠政策的影響，分享成功升學策略，為高中生提供實用建議。（Jenny Wheatley提供）
「Admission Masters」執行長Jenny Wheatley將於4月6日的講座中，分析2024年大學入學趨勢，包括早期申請數量創新高和取消平權法案優惠政策的影響，分享成功升學策略，為高中生提供實用建議。（Jenny Wheatley提供）

「Admission Masters」升學規劃教育機構執行長Jenny Wheatley將在4月6日（週六）春季升學規劃講座中發表主題演講「2024年大學入學趨勢與成功策略導航」，為準備今年暑假升學計劃的高中畢業生提供建議。講座中，她將詳細分析2024年大學入學的趨勢與相關數據，以及如何根據趨勢制定成功的升學策略提供深入見解。

Wheatley指出，相較於去年，今年早期申請截止日期前的報名人數增加了18%，達到歷史新高。這一數據不僅凸顯了早期申請的日益普及，也顯示出越來越多的學院和大學傾向於在早期階段錄取學生。因此，Wheatley強調，學生必須提前做好準備，尤其要在高中三年級的暑假之前完成所有準備工作，以應對早期申請的截止日期。

除了關注申請截止日期外，Wheatley還將深入探討平權法案（Affirmative Action）對不同種族和民族背景學生入學情況的影響。在不考慮族裔背景、不優惠某些群體的招生政策下，不同背景學生的入學機會如何變化，以及學院為適應這一政策所做出的調整，這些都是學生和家長需要特別關注的重點。

此外，Wheatley還將分享幾項成功入學的策略，包括如何有效地發展個人興趣和參與課外活動、教師推薦信的撰寫要點、以及申請論文的組織方法。她將根據今年入學結果的數據，提供學生更好地準備這些申請材料的建議，以提升被心儀大學錄取的機會。

升學 平權

上一則

高中生機器人亞利桑納賽區 台灣三民高中南港高工獲獎

延伸閱讀

中國論文出現疑似ChatGPT用語 校方：正在調查

中國論文出現疑似ChatGPT用語 校方：正在調查
MLB／水原一平被起底 曾到荷官學校、沒在美國念大學？

MLB／水原一平被起底 曾到荷官學校、沒在美國念大學？
大谷翔平翻譯水原一平涉簽賭 全美逾1000萬人有賭博成癮問題

大谷翔平翻譯水原一平涉簽賭 全美逾1000萬人有賭博成癮問題
洛城16歲女生死於校園霸凌 入學8個月多次遭暴打

洛城16歲女生死於校園霸凌 入學8個月多次遭暴打
大學男籃「3月瘋」運彩獲利 逃稅將重罰

大學男籃「3月瘋」運彩獲利 逃稅將重罰
大學男籃「3月瘋」運彩獲利 被抓到漏報稅將重罰

大學男籃「3月瘋」運彩獲利 被抓到漏報稅將重罰

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
餐廳拒絕提供免費食物，遊民縱火燒車、試圖謀殺店員。（記者邵敏／攝影）

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

2024-03-16 02:20

超人氣

更多 >
三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露
紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸
「不要用妳的髒手碰川普大廈」川普繳款期限將至 求金援

「不要用妳的髒手碰川普大廈」川普繳款期限將至 求金援