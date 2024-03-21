聖蓋博市議會委任 吳程遠下屆市長門查卡副市長

聖蓋博市議會任命吳程遠（左）下屆市長、門查卡副市長，兩位經驗豐富的領導者將攜手推動城市在公共安全、基礎設施、多元化服務、歷史保護等方面的發展，開創聖蓋博市的美好未來。（聖蓋博市提供）

洛杉磯縣聖蓋博 市（San Gabriel）市議會3月19日在例行會議上，宣布委任吳程遠（John Wu）為下届市長，門查卡（Denise Menchaca）出任副市長。兩位官員的就職典禮將在4月2日（週二）市議會大廳舉行，屆時開放社區成員參加，共同慶祝這一重要時刻。

吳程遠自2022年起擔任聖蓋博市議員，他在當地居住多年以及在房地產行業的卓越表現著稱，為市政府帶來豐富的經驗與對社區發展的有力承諾。他表示，能夠再次獲得議會的信任與支持，出任市長職務是一大榮譽。在先前擔任市議會成員及副市長期間，吳程遠致力於提升公共安全、加強基礎設施建設，以及創造有利於商業成長的環境。作為市長，他承諾將推動交通改善計畫、制定提升公共安全設施的中長期策略，並推出切實可行的住房方案，以確保城市發展與居民福祉的平衡。

門查卡自2017年3月以來擔任市議員，並在新冠疫情 期間成為聖蓋博市首位拉丁裔女性市長。在其副市長職務上，她將繼續全心投入公共服務事業，首先關注保護城市歷史遺產，尊重聖蓋博市豐富的文化底蘊；其次，強化公共安全將是首要任務。她將與執法機構合作，打造更安全、更和諧的社區環境。此外，她還將致力於提供多元化的社區服務，特別是針對青少年和老年人的需求，計畫擴大這兩個群體的項目與資源，促進他們的全面發展與福祉。

就職典禮後，聖蓋博市議會將繼續進行常規會議。社區成員可以選擇親自出席，也可通過市政府的YouTube 官方頻道觀看直播：（YouTube.com/CityofSanGabriel）。民眾亦可於會議前訪問市政府網站查看會議議程：SanGabrielCity.com/AgendaCenter。如果公眾希望對議程項目發表公開評論，也可提前在SanGabrielCity.com/PublicComment留言。