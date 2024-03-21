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洛城16歲女生死於校園霸凌 入學8個月多次遭暴打

洛城16歲女生死於校園霸凌 入學8個月多次遭暴打

洛杉磯訊
洛杉磯兩名少女在洗手間暴力打鬥。（KTLA5電視台）
洛杉磯兩名少女在洗手間暴力打鬥。（KTLA5電視台）

一名16歲風華正茂的女孩，日前在學校打架事件中受重傷，幾天後宣告死亡。被害人母親悲痛欲絕，表示校方未能阻止校園霸凌事件，導致女兒慘死。警方仍在調查案件，尋找女生死因。

（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後製）

根據KTLA電視台等多家媒體報導，事發在3月5日，地址位於南洛杉磯Manual Arts高中校園內，手機視頻捕捉到兩名少女在洗手間暴力打鬥。為保護未成年人身份，畫面進行模糊處理，受害者Shaylee Mejia摔倒時，頭部遭受重擊。母親Maria Juarez認為，女兒是因這起打架糾紛事件導致腦部受傷，之後不幸過世。

八個月前，Mejia來到這所高中就讀。母親回憶說，在學校待了幾個月後，女兒回家時就經常渾身瘀傷，因為打架造成的傷害。母親曾帶著女兒受傷的照片向學校投訴，但對方並沒有採取任何措施解決霸凌問題。根據母親的陳述，Mejia在學校持續成為霸凌者的目標。3月5日，Mejia再次捲入校園打架事件，此後幾天，Mejia一直抱怨頭痛，但仍堅持上學。

3月9日這天，16歲的Mejia盛裝打扮參加當天的派對，這也是母親最後一次看到活著的女兒。Mejia在聚會上暈倒，並被緊急送往醫院，醫生表示，女孩因腦損傷致命性出血。此後，她再也沒有恢復知覺，六天後的3月15日被宣布死亡。

女兒過世後，母親第一次收到3月5日校園暴力鬥毆事件的通知。她指出，「每個人都知道我女兒撞到頭，老師也知道。」但學校沒有對肇事者採取任何措施，傷心欲絕的母親將女兒的死歸咎於校方。洛杉磯警方仍在調查此案，尋找女孩死因，據稱女孩當晚可能從樓梯上摔下來。

事發學校的校長Alejandro Macias在聲明中表示，非常遺憾一名學生最近在校外死亡，在最困難的時刻，請尊重涉案人隱私，學校會提供任何支援，為需要的學生服務，對受到影響的 家人表示哀悼。

16歲的Shaylee Mejia，因校園打鬥事件日前去世。（KTLA5電視台）
16歲的Shaylee Mejia，因校園打鬥事件日前去世。（KTLA5電視台）
醫生表示，女孩因腦損傷致命性出血而死亡。（KTLA5電視台）
醫生表示，女孩因腦損傷致命性出血而死亡。（KTLA5電視台）

洛杉磯

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