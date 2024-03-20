竊賊用新科技切斷監控 警：這五招可應對

最近竊賊使用無線網路攔截器來擾亂家庭監控設備的信號，以防止觸發房屋警報。 (取自Pixabay)

洛杉磯 縣格蘭岱（Glendale）警方提醒南加 居民，最近竊賊使用無線網路（Wi-Fi）攔截器來擾亂家庭監控設備的信號，以防止觸發房屋警報，從而躲避作案過程被發現。居民需多加警惕和防範。

據KTLA電視台報導，格蘭岱警方表示，這種作案趨勢是從過去幾個月開始出現的。他指出，在辦案過程中，警方發現有竊賊能夠設法闖入住宅卻不被發現，原因是使用無線網路攔截器，嫌犯通過這種攔截器干擾監控攝影機的信號，切斷監控系統。因此，當竊賊接近或進入屋主的家時，監控系統不會向屋主發出通知，警報也不會被觸發。警方表示他們正在對這些案件進行調查，了解竊賊具體做了什麼，如何潛入居民家中，如何不被發現，並爭取將竊賊進行逮捕。

警方表示，雖然格蘭岱的入室盜竊案近日有所減少，但利用無線網路攔截器作案的方式在南加州 盛行，居民應加強防範。格蘭岱一直積極主動打擊入室盜竊案，格蘭岱市警察局成立了一個打擊入室盜竊的特別工作組，致力於尋找防止入室盜竊的方法。

對於擔心家庭安全監控系統遭到破壞的居民，格蘭岱警察局提供了以下提示：使用硬線安全攝影機；升級大門和室外照明；為監控錄像設備保留備用電池；鎖好二樓門窗；外出時尋求值得信賴的鄰居幫忙看管房子。