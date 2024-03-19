南加校園霸凌 優秀女生被暴打 眾同學袖手旁觀

6年級女孩日前在學校被同學無端襲擊。（KTLA5電視台）

南加 內陸河濱縣一名6年級的優等生女孩，日前在學校被同學無端襲擊，暴打持續幾分鐘。周圍學生圍觀，卻無人上前相助，而另一名學生則在一旁慫恿攻打，現場視頻記錄這起殘酷的校園欺凌事件。據悉，嫌疑學生可能面臨輕罪攻擊和毆打指控。

（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後制）

河濱警察局稱，這起事件發生在3月15日下午3時左右，案發地址位於河濱Arizona Ave 11045號的亞利桑那中學 (Arizona Middle School)。受害女孩的母親Jazmin指出，女兒平時是個害羞的優等生，襲擊現場沒人幫助她，沒有學生上前阻止，暴打持續兩分鐘，Jazmin慶幸自己的女兒還活著。

從記錄現場的畫面中可以看到，被害女孩當時正走在校園中，後面另一名女生突然抓住她的頭髮，將她拖倒在地並開始毆打。襲擊過程中，其他學生在一旁觀看，並用手機拍攝記錄畫面。

另一段畫面顯示，當嫌疑學生準備攻擊Jazmin的女兒時，身邊一位朋友正在慫恿她。可以聽到襲擊者說，「我很害怕，心臟跳得很快。」身邊的朋友回答，「去打她，不會有事。」襲擊者問，「我應該先扯她的頭髮嗎？」

案發後，Jazmin趕到學校辦公室，看到女兒腫脹的臉、以及被扯斷的頭髮，在那裡哭泣，她趕緊上前抱著女兒，並送往醫院，之後向警方報案。這名母親聯繫學校管理人員，但校方表示，因為攻擊者是未成年人，無法透露任何資訊。

Jazmin表示，在攻擊事件發生時，沒有工作人員現場干預，沒有人可以保護受害者，她決定讓女兒退學，並希望伸張正義，指出校方在掩蓋一些信息。這位母親指出，媒體報導這件事之前，她從學校或學區 收到的答覆很少，並表示自己經常在社群媒體 上看到，許多孩子遭到殘酷襲擊、甚至被殺害的校園霸凌事件。