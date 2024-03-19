洛杉磯女竊身份吞房產 判20年賠388萬

赫林利用身份盜竊、偽造文書等手段，侵吞他人房產和財產，並殘忍分屍受害者，其罪行令人髮指（abc7）

美國司法部 日前宣布，洛杉磯 西山（West Hills ）44歲女子赫琳（Caroline Joanne Herrling）因涉嫌透過身份盜竊和偽造授權書等手段，騙取房地產 和金錢所有權，被判處240個月聯邦監獄徒刑。這起案件總計涉及近390萬元的詐騙金額。

據法庭文件顯示，化名為菲尼克斯（Carrie Phenix）的赫林在，與同謀慣於在富裕社區尋找看似無人照料的房產，鎖定那些可能無力管理財產的弱勢房主下手。2020年9月，他們盯上已故男子威爾丁（Charles Wilding）位於謝爾曼奧克斯的住宅，趁其去世後私自占據房產。

赫林冒用威爾丁的身份，偽造授權書，侵吞其房地產和財務帳戶。2021年10月，在鄰居報警後，警方開始調查威爾丁失蹤一案。赫林向警方謊稱自己是死者的「親密朋友」，並被列為其家庭信託的受託人。得知警方正在調查後，赫林更精心策劃一系列行動，企圖掩蓋威爾丁的死訊。她購買新手機，僱人冒充威爾丁與警方通話，營造死者仍健在的假象。

與此同時，赫林與同夥將威爾丁遺體運至其位於洛杉磯西部的公寓，先嘗試以化學品溶解，失敗後再將遺體肢解，裝入真空袋，運往灣區，最終由同謀乘船將屍塊棄置舊金山海灣（San Francisco Bay）。時至今日，威爾丁的遺體仍下落不明。

然而，赫林的罪行並未就此終止。她另偽造一份遺囑，聲稱威爾丁是其他已故受害者的遺囑執行人和受益人，意圖掌控逾170萬元遺產。此外，赫林更欺騙第三名原本就飽受精神疾病折磨的受害者，未經其同意就以約150萬元的價格售出其房屋，導致失去家園的受害者最終結束自己的生命。

這系列案件涉案金額高達388萬元，調查人員在赫林住處搜出多把槍支、假警徽，以及大量欺詐和偽造的證據。赫林已於2023年3月認罪。法官在量刑聽證會上斥責赫林視受害人為「提款機」，完全無視其人格尊嚴。