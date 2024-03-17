南加公寓發生暴力攻擊 居民見義勇為 卻被刺身亡

橙縣公寓大樓發生暴力攻擊，鄰居被刺身亡。（谷歌地圖）

南加橙縣 西敏寺市（Westminster）一幢公寓大樓，日前發生暴力襲擊案，一名男性居民為保護鄰居見義勇為，卻不幸被刺殺身亡，嫌犯已被抓捕歸案。

西敏寺警局指出，被害人是48歲的Alvaro Martin-Perez，案發在15日下午1時左右，地點位於西敏寺21街（21st Street）7300號的一幢公寓大樓內。警方接獲報案趕到現場，發現多名居民已經將嫌犯控制。涉嫌攻擊案件的嫌犯，是35歲的Isaias Saquic-Saquic。

警方調查案件得知，嫌犯Saquic與一名室友發生爭執，並升級為肢體暴力衝突，Saquic用刀刺室友多次。爭執過程中，鄰居Perez介入糾紛，試圖幫助受害者，結果被連捅幾刀。其他幾名鄰居最終解除Saquic的刀，並將他按倒在地，直到警方到達現場。

見義勇為的好心人Perez被送往附近醫院搶救，後來不治身亡；最初捲入糾紛案件的室友，一名35歲的男子也被送往醫院接受治療，傷勢穩定，暫時沒有生命危險。

西敏寺警局局長Darin Lenyi在聲明中表示，Perez見義勇為堪稱英雄，不幸的是，他為保護鄰居付出生命的代價，毫無疑問，正是他的勇敢，拯救該地區其他人的生命。

警方稱，嫌犯目前因一項謀殺罪、一項謀殺未遂罪被關押在橙縣監獄 。任何有本案更多資訊的人，請致電 714-898-3767聯繫警探。