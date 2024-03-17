羅蘭學區教委會 表彰義診牙醫師團隊

華裔教委陳正治（左三）與參與義診華裔牙醫師與義工合影。（陳正治提供）

羅蘭學區 （Rowland Unified School District）於14日舉行教委會議上，表彰為學區小學多年義診的華裔 牙醫師團隊。華裔教委陳正治（Cary C. Chen）表示，感謝美國牙醫協會（ADA)華裔牙醫師在過去十年間舉辦「給孩子們一個微笑」義診活動。

陳正治表示，在學區教委會14日晚會議議程中，要表彰美國牙醫師協會成員，在過去十年間都舉辦「給孩子一個微笑」（Give Kids A Smile）活動。在十年中，該協會華裔成員從未間斷到學區赫立小學（Hurley ES）為數百名學生做牙齒保健義診。總計義診次數達數千人次。據悉，這是十年前，陳正治教委與牙醫協會約定的學生義診活動。

赫立小學是羅蘭學區其中一所英語和西班牙語沉浸式雙語學校，弱勢家庭學生居多。美國牙醫協會華裔醫師義診活動不僅保障了學生牙齒健康，也為他們家庭節省了財務開支。