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羅蘭學區教委會 表彰義診牙醫師團隊

記者啟鉻／羅蘭岡即時報導
華裔教委陳正治（左三）與參與義診華裔牙醫師與義工合影。（陳正治提供）
華裔教委陳正治（左三）與參與義診華裔牙醫師與義工合影。（陳正治提供）

羅蘭學區（Rowland Unified School District）於14日舉行教委會議上，表彰為學區小學多年義診的華裔牙醫師團隊。華裔教委陳正治（Cary C. Chen）表示，感謝美國牙醫協會（ADA)華裔牙醫師在過去十年間舉辦「給孩子們一個微笑」義診活動。

陳正治表示，在學區教委會14日晚會議議程中，要表彰美國牙醫師協會成員，在過去十年間都舉辦「給孩子一個微笑」（Give Kids A Smile）活動。在十年中，該協會華裔成員從未間斷到學區赫立小學（Hurley ES）為數百名學生做牙齒保健義診。總計義診次數達數千人次。據悉，這是十年前，陳正治教委與牙醫協會約定的學生義診活動。

赫立小學是羅蘭學區其中一所英語和西班牙語沉浸式雙語學校，弱勢家庭學生居多。美國牙醫協會華裔醫師義診活動不僅保障了學生牙齒健康，也為他們家庭節省了財務開支。

據介紹，ADA基金會是美國牙醫協會的慈善機構，成立後致力於通過慈善義舉、專業發展以及表揚牙醫界有潛力領導者，促進社區希望和健康。基金會推動一系列旨在改善口腔健康計畫，其中包括「給孩子們一個微笑」以及相關義診活動。還有舉辦Tiny Smiles以及Give Veterans A Smile項目。此外，基金會還提供慈善援助、設立Whiston Leadership Award，以及Crest and Oral-B 有前途研究人員獎。

華裔牙醫師為學生提供義診。（陳正治提供）
華裔牙醫師為學生提供義診。（陳正治提供）

學區 華裔

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