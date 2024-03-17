第39屆洛杉磯馬拉松 參賽人數史上第二多

圖為比賽開始時選手們爭跑情景。（賽事官網）

第39屆洛杉磯馬拉松 （39th LA Marathon）17日舉行，參賽人數達2萬6000人，是該賽事史上第二多參賽人數，僅次於2020年的2萬7150人。肯尼亞共和國（Kenya）選手表現出色，包攬男子組冠、亞軍和女子組冠軍。

城市新聞社（CNS）報導，肯尼亞共和國男選手恩格諾（Dominic Ngeno），贏得男子冠軍，成績是2小時11分01秒；女選手恩迪瓦（Stacy Ndiwa）連續第二次獲得女子冠軍，此次成績是2小時25分29秒。

該賽事媒體負責人克魯茲（Dan Cruz）將參賽人數增加，歸因大洛杉磯地區社交跑步俱樂部普及，以及音樂製作人迪普洛（Diplo）2023年參賽。他表示，選手中的40％，是第一次參加馬拉松。而56％的參賽者，先前從未參加過洛杉磯馬拉松比賽。

第39屆洛杉磯馬拉松比賽，吸引來自50個州和70個國家的選手參賽，比2023年，多三個國家。參賽者既有12歲的七年級學生，也有87歲的退休汽車維修店業者布魯尼（Claude Bruni）。

比賽17日上午6時30分從道奇 球場（Dodger Stadium)出發，輪椅選手最先開跑，隨後是手動曲柄賽車上午6時35分開始，幾分鐘後是女子精英組（women's elite），然後是上午7時的男子精英組。

洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）擔任賽事榮譽發令人（honorary starter）。氣象專家倫德（Kristan Lund）說，賽事開始時，氣溫約為49度（華氏），風速每小時五到十哩。

據介紹，比賽路線長度為26哩385碼（26-mile,385-yard），從道奇球場出發，選手穿越洛杉磯市中心、回聲公園（Echo Park）、好萊塢（Hollywood）、西好萊塢（West Hollywood0、比佛利山（Beverly Hills）、世紀城（Century City）、西木（Westwood）和布倫塢（Brentwood），然後返回西木至世紀城，終點設在星光大道和世紀公園以東的聖塔蒙尼卡（Santa Monica）大道。這條賽道與2023年賽事線路相同；是2020年以來，首次賽道沒有變化。

此外，第39屆洛杉磯馬拉松比賽男子和女子冠軍獲得者，將各獲得獎金6000元；亞軍將獲得2500元，季軍獲得1500元。而男子和女子輪椅組冠軍，各可獲得2500元。

過去25年中，有22次參賽人數超過二萬人，例外的是2009年，當時比賽首次在國殤日（Memorial Day）舉辦；2021年，因新冠疫情限制，推遲至當年的11月舉行；以及2022年，將比賽回歸至傳統的三月舉辦。