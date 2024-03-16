南加台美急難救助協會成立 支援受困的台灣僑民學生

南加州台美急難救助協會成立，會長團隊、理事會成員以及當地僑民和社區代表大合影，將為遭遇突發狀況的台灣僑民和留學生及時提供支援。（記者張庭瑜/攝影）

專注於為南加州 地區台美人提供急難救助的新組織「南加 州台美急難救助協會」，3月16日（週六）在羅斯密市（Rosemead）888海鮮大酒樓正式成立並展開運作，並同日召開創會大會，確立首屆領導階層及會務運作細節。這個須經嚴格申請程序產生的協會，將透過與當地社區的緊密互動，凝聚並發揮僑界的關愛力量，為遭遇突發狀況的台灣僑民和留學生及時提供支援。

南加州台美急難救助協會，透過定期會議和活動凝聚僑界力量，加強成員聯繫合作。入會機制嚴格，需獲兩名現任理事推薦，經會員資格審查委員會評核，最後由理事會半數以上投票 同意才能加入。

根據安排，協會每年將召開三次大型會議，包括年初、年中理事會，以及年末的會員大會選舉。年末會議將選出隔年度會長及三位副會長。首屆領導團隊由創會會長田詒鴻出任會長，于仁豪、李金生、徐菡美擔任副會長，陳玲華出任秘書長，陳英煌出任財務長。

駐洛杉磯台北經文處張正育副處長表示，協會除了急難救助，也參與社區服務發放物資，有助提升台灣國際形象與影響力。他指出，政府海外資源有限，當地僑胞和急難救助協會的支援尤為重要，能為官方成員到場前提供初步處理。