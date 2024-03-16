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Target政策明起大調整…自助結帳台商品 限10件以下

洛杉磯訊
本周末開始，Target自助結賬台商品不得超10件。（記者王若然／攝影）
本周末開始，Target自助結賬台商品不得超10件。（記者王若然／攝影）

近日，Target百貨宣布了一項重大政策調整。從本周末（17日）開始，其全美大部分商店自助結帳台的商品限制在10件以下。

根據NBC網站，總部位於明尼蘇達州（Minnesota）的Target百貨14日表示，若顧客選擇自助結帳台結帳，那麼商品數量不得超過十件。該公司計劃開設更多「傳統」人工結帳通道，以滿足即將增多的使用人工結帳通道的顧客。

根據Target百貨發布的一份聲明，「在Target，我們總是會傾聽消費者的心聲，以提供一個輕鬆、便捷的購物環境。結帳是在Target購物過程中最重要的時刻之一。我們知道不論是自助結帳還是通過員工結帳，快速、便捷是顧客快速完成購物的關鍵。」「在疫情期間，許多顧客更喜歡用自助結帳台，因為不用與人接觸。今天，我們心中秉持著顧及消費者的輕鬆和便利，了解消費者的意願，我們試行了10件商品以下的快速自助結帳台服務，該服務率先在全國約200家商店推行。結果證實，這種情況下的自助結帳台比人工結帳台速度更快。消費者可以選擇較少商品的自助結帳台服務，也可以在購買物品較多時使用人工結帳台，調研顯示這樣的措施下，顧客總體的結帳體驗更佳。」

如今在「零元購」犯罪猖獗的情況下，原本能為企業省下人工費的自助結帳台，逐漸引起企業的擔憂。今年2月，一名用戶發布了一張照片，西山（West Hills）一家沃爾瑪超市的自助結帳台被黃色膠帶圍了起來，並稱是因為盜竊而取消了自助結賬。不過沃爾瑪對此表示，商店一直在尋找創新改進商店，目前未有任何取消自助結帳服務的資訊。

Target 沃爾瑪 疫情

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