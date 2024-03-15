聖瑪利諾幼稚園學生 首用「中文」宣誓效忠

學生們用流利地中文和英文分別朗誦了效忠誓詞，自信地表達了對國家的忠誠和熱愛。（聖瑪利諾聯合學區）

去年秋季，聖瑪利諾 聯合學區 首次在卡佛小學開設了「沉浸式中英文雙語教學」（Mandarin Dual Language Immersion Program，簡稱MDLIP）。 在一段時間學習後，雙語班的首屆幼稚園學生們，在最近登台聖瑪利諾聯合學區教委會，首次用中英雙語進行了「宣誓效忠」(Pledge of Allegiance)。

視頻來源：聖瑪利諾聯合學區， 記者趙健╱後製

在當天的教委會開幕環節上，中英文雙語班的學生們集體亮相，站成一排等待宣誓。學生代表Evan首先用中文發出指示，「起立， 立正，把右手放在胸前」，帶領大家準備就位。 隨後，學生們齊聲高唱，流利地用中文和英文朗誦了效忠誓詞，自信地表達了對國家的忠誠和熱愛。學生們認真投入的模樣，讓台下家長和居民驚喜，紛紛拿起手機記錄下這一美好的時刻。

聖瑪利諾學區教委會副主席張志堅（C. Joseph Chang）表示，這樣的活動不僅為剛入學的幼稚園學生提供了一個參與和了解學區的機會，也讓學生們能夠在一個學期的語言學習後展示自己的學習成果，激發學習興趣、增強自信。 同時，也向社區展示學校對全面語言教育的承諾和努力。

張志堅介紹，MDLIP的課程架構基於「50/50」的模式，分別設定一個中文班和一個英文班，兩個班的學生在午時交換課堂。透過這樣系統的雙語環境設置，學生能夠在一個充滿情境教學和互動的多元環境中學習，從而更高效地提升語言能力。

自MDLIP開設以來，學區收到許多回饋。MDLIP的負責人、聖瑪利諾學區教務副總監Lena Richter博士表示，這些認可不僅來自雙語班的學生和老師，也包含許多來自其他課程的老師反饋以及家長的肯定，大家對學生們的語言學習的速度感到驚訝。MDLIP項目確保班上有半數中文流利的學生，以及半數非中文母語的學生，為學生創造一個互相學習的多語言環境。一些學生在日常交流中，甚至還學會了中英文以外的其他語言，這對學生以後申請大學或前往海外留學都是極大的優勢。

聖瑪利諾學區總監Linda de la Torre博士表示，培養「世界公民」、學習「世界語言」是聖瑪利諾學區的教學目標之一，而中文是學生未來步入社會、在商務場合社交的重要工具，相信 MDLIP將使學區的學生在未來的發展中更具優勢。