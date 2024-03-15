趙美心辦健康博覽會 介紹醫保新法降低藥價

趙美心在健康博覽會講解最新醫療立法。（記者朱敏梓/攝影）

由聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）15日（週五）上午在巴沙迪那市老人中心（Pasadena Senior Center）舉辦免費健康博覽會（health fair），多個非營利組織為年長者們提供健康和保健服務資訊，現場還有新鮮的蔬菜水果派送；趙美心親自講解有關醫療健保的國會最新立法。

3月23日是「平價醫療法案」14週年紀念日，趙美心稱，民主黨致力推行的多項法案旨在減少民眾的醫療負擔。例如「降低通膨法案」允許醫療保險 就該計劃中，使用最廣泛和最昂貴的藥物進行價格談判。這意味著聯邦政府的權力最終將迫使製藥公司降低藥品價格，這項談判已在進行中，有望降低包括關節炎、心臟病、癌症等在內的多種疾病處方藥價格，對於長者來說，這些藥物任何一種就可能花費6500元的額外費用。

對於醫療法案的成果，趙美心舉例說，由於胰島素上限，聖蓋博谷的2300名醫療保險受益人每年能夠節省320元的胰島素費用，而Medicare D藥物費用上限將有超過200萬加州人從中受益，每年在處方藥上平均節約300元。此外，趙美心耐心解答了在場長者們關於醫療保健的疑惑和提問。

多家地方和非營利組織參與了本次健康博覽會，為與會者提供最新的資訊和信息，包括亨廷頓醫院（Huntington Hospital）、聽力中心 (The Hear Center)、太平洋診所、AltaMed、Pasadena Village、華埠 服務中心(Chinatown Service Center，CSC)等。華埠服務中心工作人員介紹，他們在現場為民眾準備了包括醫療福利、糧食補助(CalFresh)申請在內的多項資訊，同時提供中文諮詢。

除了豐富的資訊，當天長者中心還為大家派發了免費的新鮮蔬果，老人中心外一早就排起了長隊。一位居住在巴沙迪那市的華人長者表示，巴沙迪那長者中心每個月固定的週五都會派送免費蔬果，種類很多，有豆角、蘿蔔、綠葉菜、蘆筍、盒裝草莓等。