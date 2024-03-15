我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 佣金少30%可望拉低房價

好萊塢女星山間豪宅 市值700萬遭大火焚毀

趙美心辦健康博覽會 介紹醫保新法降低藥價

記者朱敏梓/巴沙迪那市即時報導
趙美心在健康博覽會講解最新醫療立法。（記者朱敏梓/攝影）
趙美心在健康博覽會講解最新醫療立法。（記者朱敏梓/攝影）

由聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）15日（週五）上午在巴沙迪那市老人中心（Pasadena Senior Center）舉辦免費健康博覽會（health fair），多個非營利組織為年長者們提供健康和保健服務資訊，現場還有新鮮的蔬菜水果派送；趙美心親自講解有關醫療健保的國會最新立法。

3月23日是「平價醫療法案」14週年紀念日，趙美心稱，民主黨致力推行的多項法案旨在減少民眾的醫療負擔。例如「降低通膨法案」允許醫療保險就該計劃中，使用最廣泛和最昂貴的藥物進行價格談判。這意味著聯邦政府的權力最終將迫使製藥公司降低藥品價格，這項談判已在進行中，有望降低包括關節炎、心臟病、癌症等在內的多種疾病處方藥價格，對於長者來說，這些藥物任何一種就可能花費6500元的額外費用。

對於醫療法案的成果，趙美心舉例說，由於胰島素上限，聖蓋博谷的2300名醫療保險受益人每年能夠節省320元的胰島素費用，而Medicare D藥物費用上限將有超過200萬加州人從中受益，每年在處方藥上平均節約300元。此外，趙美心耐心解答了在場長者們關於醫療保健的疑惑和提問。

多家地方和非營利組織參與了本次健康博覽會，為與會者提供最新的資訊和信息，包括亨廷頓醫院（Huntington Hospital）、聽力中心 (The Hear Center)、太平洋診所、AltaMed、Pasadena Village、華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)等。華埠服務中心工作人員介紹，他們在現場為民眾準備了包括醫療福利、糧食補助(CalFresh)申請在內的多項資訊，同時提供中文諮詢。

除了豐富的資訊，當天長者中心還為大家派發了免費的新鮮蔬果，老人中心外一早就排起了長隊。一位居住在巴沙迪那市的華人長者表示，巴沙迪那長者中心每個月固定的週五都會派送免費蔬果，種類很多，有豆角、蘿蔔、綠葉菜、蘆筍、盒裝草莓等。

巴沙迪那市長者中心位於85 E. Holly Street，開展旨在改善整個聖蓋博谷老年人生活的計畫和服務，提供包括社交互動、健身計劃、支持服務、教育、志願服務和社區活動等多項服務。

健康博覽會現場。（記者朱敏梓/攝影）
健康博覽會現場。（記者朱敏梓/攝影）
華埠服務中心現場提供諮詢。（記者朱敏梓/攝影）
華埠服務中心現場提供諮詢。（記者朱敏梓/攝影）
華人長者所領取的新鮮蔬果。（記者朱敏梓/攝影）
華人長者所領取的新鮮蔬果。（記者朱敏梓/攝影）

趙美心 醫療保險 華埠

上一則

快艇隊旗下G聯盟下賽季換新場館 重新品牌定位

下一則

洛杉磯兩所天主教學校面臨關閉 家長學生展開自救行動

延伸閱讀

南華聯換屆嘉賓雲集 新主席張勇搭建中美橋樑

南華聯換屆嘉賓雲集 新主席張勇搭建中美橋樑
世華婦協大洛分會年會 林慧懿接任會長

世華婦協大洛分會年會 林慧懿接任會長
趙美心、劉雲平 初選獲高票位列第一

趙美心、劉雲平 初選獲高票位列第一
南加州 8華裔挺進國會州議會

南加州 8華裔挺進國會州議會
最新╱國會州議會初選 南加8華裔進入決選

最新╱國會州議會初選 南加8華裔進入決選
初選投票 華人支持理念相同候選人

初選投票 華人支持理念相同候選人

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
Bella性格溫順，外表招人喜愛，無論是抱是親握爪都來者不拒。（記者張宏／攝影）

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

2024-03-12 18:58

超人氣

更多 >
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注
3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪