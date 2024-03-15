南華聯換屆嘉賓雲集 新主席張勇搭建中美橋樑
美國南加華人社團聯合會（簡稱南加華聯）第11屆領導換屆典禮，日前在工業市太平洋棕櫚度假酒店舉行，張勇當選為南加華聯新一屆主席團主席。活動吸引近800人參與，彰顯南加華聯的影響力和凝聚力。
換屆交接儀式在中國駐洛杉磯總領事郭少春、南加華聯前主席張素久、鹿強、郭頌和陳慧碧見證下完成，第11屆主席團主席張勇、理事會理事⻓江風年、監事會監事⻓趙林、共同主席團主席許承武、執⾏⻓林連連上台接任，代表新一屆領導團體任期開始。
第10屆南加華聯主席陳慧碧表示，任期內曾帶領南加華聯組織兩次近200人的遊行隊伍，參加第90屆和91屆好萊塢聖誕大遊行活動，受主流社會歡迎。去年5月1日，還發起向無家可歸者慈善捐助活動，用實際行動慶祝美國亞太裔傳統月。去年9月南加華聯疫情後首次組織歸國參訪團，促進中美經貿和文化的交流。
新任南加華聯主席團主席張勇表示，經過前十屆領導機構和全體成員社團的共同努力，南加華聯已發展壯大成為南加最重要的華人社團之一，目前有會員社團188個。他未來發展規劃，可概括為「一大平台，五大重點」；要將南加華聯，打造成信息交流、資源共享、互通互助的大平台。同時從五大重點工作入手，首先服務會員擴大會務；其次是回饋社區融入主流；第三是中美友好，搭建橋樑；第四是培養青年，文化傳承； 第五是維護華人權益，反對歧視。
郭少春表示，希望南加華聯積極推進和諧僑社建設，堅守民族大義，澆灌好海內外炎黃子孫共同的「根」。
國會議員趙美心、加州眾議員陳立德、方樹強，加州財務長馬世雲代表及各華人城市民選官員代表紛紛上台講話並頒發賀狀。
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