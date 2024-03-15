南華聯換屆嘉賓雲集 新主席張勇搭建中美橋樑

換屆交接儀式在中國駐洛杉磯總領事郭少春（右四）、南加華聯歷任主席張素久（左五）、鹿強（左二）、郭頌（左一）和陳慧碧（右五）見證下完成，第11屆主席團主席張勇（右三），理事會理事⻓江⻛年（左四），監事會監事⻓趙林（右二），共同主席團主席許承武（左三），執⾏⻓林連連（右一）上台接任。（記者張宏／攝影）

美國南加華人 社團聯合會（簡稱南加華聯）第11屆領導換屆典禮，日前在工業市太平洋棕櫚度假酒店舉行，張勇當選為南加華聯新一屆主席團主席。活動吸引近800人參與，彰顯南加華聯的影響力和凝聚力。

換屆交接儀式在中國駐洛杉磯總領事郭少春、南加華聯前主席張素久、鹿強、郭頌和陳慧碧見證下完成，第11屆主席團主席張勇、理事會理事⻓江風年、監事會監事⻓趙林、共同主席團主席許承武、執⾏⻓林連連上台接任，代表新一屆領導團體任期開始。

第10屆南加華聯主席陳慧碧表示，任期內曾帶領南加華聯組織兩次近200人的遊行隊伍，參加第90屆和91屆好萊塢聖誕大遊行活動，受主流社會歡迎。去年5月1日，還發起向無家可歸者慈善捐助活動，用實際行動慶祝美國亞太裔傳統月。去年9月南加華聯疫情後首次組織歸國參訪團，促進中美經貿和文化的交流。

新任南加華聯主席團主席張勇表示，經過前十屆領導機構和全體成員社團的共同努力，南加華聯已發展壯大成為南加最重要的華人社團之一，目前有會員社團188個。他未來發展規劃，可概括為「一大平台，五大重點」；要將南加華聯，打造成信息交流、資源共享、互通互助的大平台。同時從五大重點工作入手，首先服務會員擴大會務；其次是回饋社區融入主流；第三是中美友好，搭建橋樑；第四是培養青年，文化傳承； 第五是維護華人權益，反對歧視。

郭少春表示，希望南加華聯積極推進和諧僑社建設，堅守民族大義，澆灌好海內外炎黃子孫共同的「根」。