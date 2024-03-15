完成加州子彈列車計畫還需追加1000億

2008年加州提出建造連接洛杉磯與舊金山的高速鐵路計劃，預算從400億元增至需額外1000億元。（abc7電視台）

加州 政府曾在2008 年計畫建立一條連接洛杉磯 與舊金山的高速鐵路線，初期預估投資 成本約為 400 億元。然而，經過超過 15 年的發展，該計劃成本已大幅上升。州政府官員近日透露，僅完成貝克斯菲（Bakersfield）至麥賽德（Merced）間的 171 英里（約 275 公里）路段，就需耗資 350 億元；而完成全部高鐵線路建設預計還需要額外追加投資1000 億元。

共和黨州參議員瓊斯（Brian Jones）堅稱，這個高速鐵路項目根本無法完成，並表示路線無法擴展到聖地牙哥或洛杉磯。批評該計畫成本過高，並主張加州應該終止此計畫，「多花 1000 億美元並不能證明我們在這方面浪費的最初 180 億美元是合理的」。

加州參議院高速鐵路項目（California State Senate High-Speed Rail Authority）首席執行官凱利（Brian Kelly）表示，他在努力從聯邦政府和私人企業那裡獲得更多的財政支持，他堅信該計畫是切實可行的。唯有提升表現才能獲得公眾支持，並信心滿滿地說該機構的表現正在進步。

然而，該計畫面臨的反對聲浪主要來自於認為它從教育、住房和心理健康等更為重要的領域吸走過多資金。不過，瓊斯表示，像 Brightline West 這樣的項目證明高速鐵路在加州仍有未來，該項目將拉斯維加斯（Las Vegas）與洛杉磯通過兩小時的火車車程連接起來，預計時速達到 200 英里（約 322 公里）。

瓊斯指出，Brightline West 項目與州高鐵計畫不同，因為該項目主要由私人公司和投資者推動，從而大幅減少了對納稅人資金的依賴。儘管 Brightline 計畫也獲得30 億元的聯邦資金，但其創始人表示，往返票價最終將超過 400元，顯示出私人企業在執行大型交通項目時的效率和規劃能力。