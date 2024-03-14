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焚風橫掃南加 樹倒砸車、停電、垃圾飛舞

記者楊青/洛杉磯即時報導
聖塔安娜狂風14日凌晨開始橫掃南加州，造成許多地區樹木倒伏，車輛破壞，供電中斷，高速路上垃圾飛舞。狂風目前仍在繼續，民眾出門需非常小心。（記者楊青/攝影）
聖塔安娜狂風14日凌晨開始橫掃南加州，造成許多地區樹木倒伏，車輛破壞，供電中斷，高速路上垃圾飛舞。狂風目前仍在繼續，民眾出門需非常小心。（記者楊青/攝影）

聖塔安那焚風（Gusty Santa Ana winds） 14日凌晨開始橫掃南加州，造成許多地區樹木倒伏，車輛破壞；電杆折斷，供電中斷；高速公路上垃圾飛舞，駕駛相當危險。狂風目前仍在繼續，民眾出門需非常小心。

國家氣象台數據，14日清晨開始橫掃南加地區的聖塔安娜焚風，最高時速達55至60哩，已造成許多地區樹木倒伏，其中洛杉磯Balboa大道和Hayvenhurst大道間社區的一棵大樹倒伏，連帶刮斷附近電線桿，造成附近十輛汽車受損、社區停電，大面積交通受阻。

「一夜都沒有睡著」，聖蓋博谷許多華人表示，狂風刮一整夜，14日整個社區滿地狼藉，許多樹木變成「傷兵」，缺胳膊斷腿。家住西拉馬德瑞（Sierra Madre）的齊女士表示，她家門前所有樹木，沒有一分鐘不顛來倒去，高大的棕櫚樹上，原來的殘葉吹落一地，棕櫚樹看起來隨時要折斷。

聖迪瑪斯（San Dimas）的杜先生表示，隔著關閉門窗，都能聽到外面呼呼風聲，可見風有多大。他當天清晨送孩子上學，看到每個家長和孩子都小心翼翼，生怕被路上刮來的重物砸到。

多位上午開車出門的華人表示，路上開車確實危險，尤其是高速公路。上午8時30分在210、605及10號公路駕駛的林先生表示，不斷有垃圾朝他的車窗飛來，不時有飛來的垃圾紙停留在他的前窗，阻礙駕駛視綫，非常危險。他同時看到，路上的駕駛人為躲過吹落在高速公路上的障礙物不斷蛇形駕車。林先生表示，不是這場大風，他還沒有注意到洛杉磯地區這麼髒。

國家氣象台預報，聖塔安那焚風主要影響的地區有聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）、馬里布海岸（Malibu Coast）、聖塔蒙尼卡山休閒區（Santa Monica Mountains Recreational Area）、卡拉巴薩斯市（Calabasas）、阿古拉山（Agoura Hills）、聖費南度谷（San Fernando Valley）、聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains），以及5號和羚羊谷14號公路等地區。

聖塔安那焚風14日凌晨開始橫掃南加州，氣象台預報狂風警報將持續至14日下午4時，...
聖塔安那焚風14日凌晨開始橫掃南加州，氣象台預報狂風警報將持續至14日下午4時，民眾出門需非常小心。（記者楊青/攝影）

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