洛杉磯華人區焚風呼嘯 屋頂被掀、戶外傘從天而降

多處大樹被颶風吹倒在地。（社群媒體）

14日的聖塔安那焚風（Santa Ana Winds），給洛杉磯 縣聖蓋博地區的多個華人 城市，帶來巨大影響。華人後屋屋頂被強風直接掀飛；校園內的戶外傘被大風拔起，直接吹到天上，後又降落在地；馬路上更是樹枝遍地，華人稱走在路上，感覺「人都要快要被吹上天。」

（視頻來源：記者邵敏）

巴沙迪那學院（PCC）山麓大道（Foothill Blvd）校區，14日上午大風肆虐時，一把戶外傘直接被吹上天空，後來又掉落在地，幾個學生趕緊幫忙把傘插回原處。華人林女士正好帶年幼孩子在現場，目睹整個過程被嚇得不輕，擔心大傘砸到孩子身上。

亞凱迪亞 市（Arcadia）一位華人表示，大風導致鄰居的後屋屋頂被吹走，幸好沒有砸到她家。14日上午，亞市靠近植物園的鮑德溫大道（Baldwin Ave），被風折斷的樹枝遍地都是，秦女士開車經過此路段時，看到一棵樹直接倒在路邊，三車道變成 一條車道，她說駕駛經過時非常小心，稍不注意車輪就會撞到樹枝，導致車身顛簸不停。

華人張先生一早送孩子去上學，看到行走在學校附近路上的家長們，一個個緊拉著孩子匆匆而過。張先生感慨說，風太大，感覺人都要被吹上天，來到洛杉磯多年，第一次體驗這麼厲害的大風。

巴沙迪那、西拉瑪德瑞（Sierra Madre）等多個城市，公布14日的大風災情，多處發生大樹倒塌、電線受損、道路堵塞等。人們也在社群媒體上，發布家附近受災情況。有照片顯示，一棵大樹直接砸到車上，尚無人員傷亡報告。亞市多戶居民表示，受強風影響，自13日（周三）晚間開始，家中就出現斷電、斷網。