美國華裔女性肺癌患者 其中90%「不吸菸」

美國所有族群的肺癌患病率均呈下降趨勢，唯獨不吸煙的亞裔女性的患病率逐年上升。（取自Pexels）

一項加州研究顯示，美國所有族群的肺癌患病率均呈下降趨勢，唯獨不吸菸的亞裔 女性族群的患病率逐年上升。研究還發現，超過50%的亞裔女性肺癌患者沒有吸菸史，而華裔女性患者這一比例更是接近90%。專家表示，導致這一現象的確切原因有待進一步研究。

國家廣播公司新聞網(NBC News)7日報導，雖然肺癌傳統上與香菸有關，但在美國，每年約20%的肺癌病例發生在從不吸菸的人身上，而在亞裔女性群體中的該項比例高達50%，而且患病率以每年2%的速度成長。

報導指出，科學家們對這種情況感到困惑，目前還沒有研究給出確定答案。在加州大學 和紐約大學進行的兩項研究中，研究人員正在尋找亞裔美國女性腫瘤 風險大幅高於平均值的原因。

流行病學家Scarlett Gomez在接受國家廣播公司新聞網採訪時指出，迄今為止，針對亞洲地區非吸菸女性的研究已經確定了烹飪油菸、二手菸、空氣汙染和室內煤炭供暖等危險因素，但尚未有針對亞裔美國人的研究。人們需要更多的研究來解答發生在亞裔美國人身上的這些不尋常的差異。

一些現有的研究可能為種族性肺癌患病差異提供了線索。根據2019年的一項研究，在美國，亞裔吸入的微小汙染顆粒比白人高73%，這很可能是因為亞裔居住的地方更靠近建築、工業和車輛排放區域。2023年的一項研究顯示，空氣污染可能導致基因變化，例如亞洲患者的致癌表皮生長因子受體突變率最高，這種突變會導致健康細胞不受控制地分裂並生長成腫瘤。在2021年的一項針對美國不吸菸的亞裔女性的病例對照研究中，研究人員確定了例如二手菸、遺傳和文化因素等風險因素，但卻無法證明因果關係。

儘管原因尚未明確，但鑑於亞裔女性肺癌病例數量不斷增加，醫療專家正在呼籲，將亞裔女性納入肺癌篩查（Lung Cancer Screening）的適用人群中，以便儘早發現腫瘤並及時治療。目前，美國的保險計畫通常只承保年齡在50歲至80歲之間、有大量吸菸史的人，幾乎不包括亞裔女性。