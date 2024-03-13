PCC數學圓周日嘉年華3月14日舉辦

PCC數學嘉年華講員合影，侯張鈺釧教授（前排左一）積極籌劃。（本報檔案照）

2024年數學圓周日（Pi Day）嘉年華將於3月14日（星期四）在巴沙迪那學院（PCC）主校區的教學樓Creveling Lounge（CC 201）舉行，青少年學生透過互動、展示、遊戲，一起學習和享受樂趣，包括探索實習和職業機會、參與工作坊動手將理論化為實際的應用，以及參與全天活動中的任何一個環節。

PCC數學系教授侯張鈺釧介紹，3月14日數學圓周日上午10:00至下午5:30將有全天的精彩活動。上午展示許多生動有趣的互動、示範、研究報告，由PCC數學學院、自然科學學院、洛杉磯 州大數學系、加州 理工學院天文系、LIGO實驗室及各校多個學生俱樂部合作，並有Freeman職業輔導中心、加州理工及JPL提供實習和職業機會的訊息。下午有學生研究與實習座談會，包括科學工作坊、Arduino工作坊、從硬件設置到數據傳輸，以及職業與實習座談會等。

數學圓周日嘉年華是PCC、洛杉磯州立大學、加州理工學院和太平洋數學聯盟（PMA）合作舉辦，有興趣者通過數學圓周日網站或傳單上的QR碼註冊，網址：https://pasadena.edu/academics/divisions/mathematics/pi-day.php。

學校：Pasadena City College，地址：1570 E. Colorado Blvd., Pasadena, CA 91106