華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

丁林葳被控擔任谷歌工程師期間，竊取商業機密，為中國公司秘密服務。（Unsplash.com）

根據一份新公布的法庭起訴書，中國公民丁林葳（Linwei Ding，音譯）日前在加州被捕，他被指控擔任谷歌 （Google）公司的工程師期間，竊取人工智能 （AI）項目商業機密，並秘密為兩家中國初創公司工作。而他竊取文件的方式，竟是通過谷歌雲（Google Cloud）下載，再複製到個人帳戶中。

法庭記錄顯示，丁林葳目前面臨4項聯邦竊取商業機密罪，如果罪名成立，每項罪名將面臨最高10年監禁。38歲的丁林葳是北加州紐華克（Newark）居民，2019年加入谷歌擔任軟體工程師，負責開發超級計算數據中心使用的軟件。

檢察官表示，工作三年後，從2022年5月21日開始，丁林葳秘密竊取商業機密，包括公司數據中心的構建模塊（building blocks），這些數據中心用於訓練人工智能模型。在大約一年的時間里，丁林葳上傳500多個包含機密信息的文件，秘密為兩家中國人工智能科技初創公司工作，其中包括丁林葳創辦的一家公司。

起訴書稱，從2022年6月開始，一家中國科技公司每月支付丁林葳薪水1萬4800美元，外加獎金和公司股票。在這家公司官網上，丁林葳的職位是首席技術官（CTO），潛在投資 者被告知，丁林葳擁有公司20%的股票。

法庭記錄顯示，丁林葳分別在2022年10月、2023年11月兩次前往中國參加商務會議，包括參加為公司籌集資金的投資者會議。2023年11月24日，丁林葳在投資者會議上，高調宣傳他的初創公司，並聲稱，他擁有谷歌超級計算機平台的經驗，只需複製和升級，就可以進一步開發適合中國國情的平台。

為避免被谷歌公司發現，丁林葳首先將竊取的秘密文件複製到他的Apple Notes應用程序中，然後將其轉換為PDF文件，之後上傳到個人谷歌雲帳戶中，從而避免立即被檢測到。

2023年12月，谷歌公司收到丁林葳上傳一些文件的警報，一名內部調查員向他詢問此事。丁林葳當時告訴調查人員，這是他正在從事谷歌工作的證據，並沒有想要離開公司。為消除谷歌對他的疑慮，丁林葳讓同事幫忙在谷歌大樓內分別掃描工作卡三次，以證實他仍在公司上班；事實上，他當時人在中國。

2023年12月中下旬，丁林葳回到美國後，很快就預訂一張從舊金山飛往北京的單程機票，根據法庭記錄，12月26日，他通過電子郵件向主管發出辭職信。幾天後，谷歌得知他在投資者會議上的演講，調查他過往搜索歷史記錄，發現竊密行為後立即報警。聯邦調查局（FBI）接到警報並獲得搜查令，對丁林葳的住所進行搜查，同時調查他的谷歌雲帳戶，發現竊取機密文件的證據。

丁林葳3月6日上午被拘留，面臨4項聯邦盜竊商業機密罪名，如果罪名成立，他每項罪名可能面臨最高10年監禁、以及最高25萬元罰款，法官將在考慮量刑指南和其他法定因素後做出判決。起訴書稱，丁林葳的行為，違反僱用協議、以及他在成為谷歌員工時簽署的行為準則。