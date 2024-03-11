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不准非裔男帶包入店 Smart & Final被罰1萬5000元

洛杉磯訊
不準非裔男帶大包入店，洛杉磯一家Smart & Final及保安部門被民權部門罰款1萬5000元。（Smart & Final）
不準非裔男帶大包入店，洛杉磯一家Smart & Final及保安部門被民權部門罰款1萬5000元。（Smart & Final）

洛杉磯市11日針對一名非裔的提告，對當地一家知名連鎖店及其保安服務機構，處以罰款1萬5000元。

洛杉磯市議員馬丁尼茲(Hugo Soto-Martinez)11日在市政廳舉行新聞發布會。他表示，洛杉磯市民權委員會做出決定，對連鎖雜貨店Smart & Final罰款1萬元，對為Smart & Final提供保安服務的機構Non-Stop Security Services罰款5000元。這是洛杉磯市民權部門有史以來，首次實施此類執法。

洛杉磯市民權委員會稱，他們的工作人員收到涉歧視的相關投訴後，對Smart & Final及其保安服務部門Non-Stop Security Services進行調查，認為兩個部門違反「民法（Civil Law）」和「人權法（Human Rights Law）」。

2022年9月22 日，非裔男科里布朗（Corey Brown）表示，他在2022年9月22日進入Smart & Final位於洛杉磯市Figueroa街的一家分店，商店保安告訴他，他不能將大背包帶入店內，需要放在前台。

布朗決定把背包放回家裡，然後重新回到商店。他說，商店保安對不同族裔的背包客人，有不同對待方式，一些客人可以背著背包入店採購。

他後來向洛杉磯民權部門投訴。民權部門經過調查，認為商家的「背包政策」，有基於顧客外表的歧視之嫌。馬丁尼茲表示，洛杉磯市民權委員會成立短短幾年，希望將洛杉磯變成一個更公正和公平的城市。馬丁尼茲認為，此次對連鎖商家的罰款，也是對其它商家的警示，包括商業、教育、就業和住房等，都要引起警覺。

如需了解洛杉磯市民權事件，可致電213-978-1845，民權投訴可聯絡LACivilRightsClaim.com。

洛杉磯 歧視 非裔

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