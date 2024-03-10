抗議、裸男...奧斯卡內外插曲不斷

奧斯卡頒獎典禮附近，親巴勒斯坦團體在進行抗議（社媒平臺X）

洛杉磯 好萊塢10日舉辦的奧斯卡 紅毯及頒獎禮現場星光熠熠，但也出現許多小插曲，不僅門口一直有親巴勒斯坦 團體在進行抗議，讓洛杉磯市警局（LAPD）發布「戰術警報」（tactical alert），場內也有許多藝人彰顯個性，其中男性John Cena全裸出席。

LAPD在社媒平台X上發文表示，「日落大道（Sunset Boulevard）和切羅基大道（Cherokee Avenue ）地區因非法集會，警局對當地發布驅散令。」根據社媒上流傳的視頻，親巴勒斯坦團體遊行穿過該地區，距離好萊塢大牌明星聚集的杜比劇院（Dolby Theatre）僅隔數個街區，該劇院正在進行奧斯卡紅毯慶祝活動。

這些抗議者多為親巴勒斯坦團體，呼籲在加薩停火。主流媒體報導，以色列軍隊一直在加薩發動攻勢，作為2023年10月哈馬斯襲擊的回應。 洛杉磯時報報導，本周早些時候，洛杉磯市警局就已發出提醒，指出至少有一個抗議團體正在帶頭擾亂奧斯卡這一享有聲望的頒獎典禮。

「當好萊塢在奧斯卡頒獎典禮上慶祝時，電影和娛樂工作者卻令人毛骨悚然的卡錫主義審查制度而被壓制，並將那些支持巴勒斯坦自由和反對以色列種族滅絕、種族隔離和占領的人列入黑名單」，幾個抗議組織的聯合聲明寫到，「我們讚揚那些冒著職業風險發文、佩戴停火別針或簽署請願書的藝術家，我們需要他們的更多支持，為巴勒斯坦人發聲」。