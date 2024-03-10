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「台灣介心靈日」音樂會 紀念二二八

洛杉磯訊
台灣人聯合基金會與優社於亞凱迪亞社區教堂舉辦「台灣介心靈日」暨二二八紀念音樂會，透過多元文化的表演與音樂，撫平歷史傷痛，促進族群和諧，並傳承對台灣歷史的記憶。（讀者提供）
台灣人聯合基金會與優社於亞凱迪亞社區教堂舉辦「台灣介心靈日」暨二二八紀念音樂會，透過多元文化的表演與音樂，撫平歷史傷痛，促進族群和諧，並傳承對台灣歷史的記憶。（讀者提供）

台灣人聯合基金會（TUF）與優社（TEA）日前在亞凱迪亞社區教堂（Arcadia Community Church）舉辧「台灣介心靈日」暨二二八紀念音樂會，邀請許多藝術家同台表演，包括小號手匹托（David Pittel）、鋼琴家黃煐媖、原住民歌手俐沛芙·卡度（Libeck Kadu）與鼓手范尚恩（Shaun Vieten）等，透過中英文、客語、台語及原住民語的表演，結束時全場大合唱「台灣」，展現對台灣的愛與感恩。

優社社長潘掬慧表示，自二二八60周年紀念日迄今，已舉辦17屆「台灣介心靈日」暨二二八紀念音樂會，主要宗旨就是要讓所有台灣人「在自由的國度講自己想講的話」；表演曲目涵括中、英文以及客語、台語和原住民語，就是要大家撫平傷痛，放下各族裔之間的差異，為了台灣的自由與和平共同向前行。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育表示，很高興藉由世界共通的語言音樂，讓更多人認識台灣，同時也以音樂撫慰受難者家屬的心靈。他希望透過紀念二二八的活動，讓人們走出傷痛，同時也提醒大眾以史為鑑，不要讓悲劇重演。

許正龍以客語吟誦張秋台編寫的客家史詩「渡台悲歌」，鏗鏘有力的音節，帶領聽眾回到明清之際，客家子弟為求溫飽不得不冒險渡台的時空。儘管人們說「勸君且莫過台灣，台灣恰似鬼門關」，但客家子弟仍「拜別爺娘哭漣漣」的冒險赴台灣打工，因為人人都懷有一種「出頭天」的希望。

整場音樂會莊嚴肅穆但又不失溫馨，最後在所有演藝家帶領下，眾人大合唱由王明哲創作的「台灣」，高聲齊唱：「台灣是生咱的所在，感念感恩在阮心內。」

潘掬慧表示，今年音樂會除了邀請優秀的演奏家，也邀請年輕的小提琴手蔡天佑（Danielle Tsai）與其母親鋼琴家翁致理共同表演，透過不同世代的演繹，傳承所有台美人對二二八的歷史記憶。

音樂節目全程有英漢翻譯的字幕投影，到場的觀眾還獲得優社贈送的「台灣介心靈日紀念茶」。潘掬慧希望眾人在心靈獲得撫慰的同時，也能品味台灣的好茶。此外，她也感謝所有協助活動的志工與演出者，並期許每年的「台灣介心靈日」暨二二八紀念音樂會越辦越好、參與民眾越來越多。

二二八 原住民 亞凱迪亞

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