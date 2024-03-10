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中國前國手帶領 東谷華人排球運動生機勃勃

記者楊青/東谷即時報導
中國男排1976年訪問美國。（于潔提供）
中國男排1976年訪問美國。（于潔提供）

華人隊員和家庭擔當主角挑大梁的「東谷排球之家」近年在聖蓋博谷東區異軍突起，帶動當地全民排球運動，多位來自中國國家隊的前國手功不可沒。

包括40後老國手沈賦民、50後前中國男排國手張小平、前中國女籃國手于潔，花費十多年，在南加華人社區推廣排球運動，在培養華人青少年的同時，讓很多自認爲沒有運動細胞的民眾，也能上場打球。

「我們1999年從中國來到離洛杉磯北邊兩個多小時的貝克斯菲爾德」，張小平說，兩年後南遷洛杉磯地區的庫卡蒙加牧場，「終年金色陽光，廣袤的草地，多好的自然環境」，於是他和太太于潔組織了一個「青草地排球隊」，請社區的大學排球好手們和排球愛好者一起來打球，後來搬家到東谷，「青草地排球隊」變成了「排球之家」，規模年勝一年。

1955年出生的張小平，1976至1977年中國男排頂峰期間擔任國家隊主力隊員，與汪嘉偉、胡進等國手為中國男排獲得香港世界杯錦標賽預賽亞軍和世界錦標賽第五名立下汗馬功勞。1976年代表中國男排訪問美國，那次也是中國繼乒乓外交之後的又一次運動外交之旅。

張小平表示，十多年來東谷的排球運動深入人心，很多孩子從小開始喜歡打排球，不少孩子從兒童和青少年開始就被家長帶來看打球，後來一起加入運動，喜歡排球並堅持每周訓練的人越來越多，而比賽更是隊員們練球的動力，每年4月南加高校草地排球賽，交通大學主辦的沙灘排球賽，每年秋季松竹梅排球賽等等，都有東谷排球之家的身影，也因為排球運動，東谷華人社區變成了一個快樂的集體。

來美前擔任中國武警籃球前衛隊主力，太太于潔從2003年開始學習排球，當二傳。于潔表示，籃球對身體和場地的要求更高，排球的群眾性更好，對年齡和場地要求更少，比如自己的兒子從小並不喜歡球類運動，喜歡游泳，但疫情期間健身房不開，不能活動，後來先生在家中拉了羽毛球網，讓孩子開始學習打排球，沒想到孩子最後真的喜歡上了排球，從基本功開始，現在一招一式有模有樣。

考慮到很多太太陪先生來打球，但自己從來沒有摸過球，張小平和于潔特別在每周三下午開設了提高班，給沒有基礎的排球素人上課練習，很多人興趣大開，水平迅速提高。現在，他們每周末至少兩個場子開戰，不僅東谷當地的居民，周邊城市的許多排球愛好者也前往打球。

東谷排球之家每周末至少兩個場子開戰，不僅東谷當地的居民，周邊城市的許多排球愛好者...
東谷排球之家每周末至少兩個場子開戰，不僅東谷當地的居民，周邊城市的許多排球愛好者也前往打球。（于潔提供）
68歲的前國手張小平（扣球者）威力不減當年。（于潔提供）
68歲的前國手張小平（扣球者）威力不減當年。（于潔提供）
張小平1976至1977年在中國男排頂峰期間擔任國家隊主力隊員，為中國男排獲得香...
張小平1976至1977年在中國男排頂峰期間擔任國家隊主力隊員，為中國男排獲得香港世界杯錦標賽預賽亞軍和世界錦標賽第五名立下汗馬功勞。（于潔提供）

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