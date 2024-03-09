洛杉磯世華婦女會年會 林慧懿接任會長

總會副總會長白越珠（中）見證卸任會長黃崇飛（左）和新任會長林慧懿交接。（記者張宏／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會大洛杉磯 分會9日在阿罕布拉市（Alhambra）舉行第五屆周年慶暨第5、6屆會長交接典禮。在總會副總會長白越珠的見證下，卸任會長黃崇飛將印信、披掛肩帶及責任鍊傳承交給新任會長林慧懿，現場數百人出席。

副總會長陳玲華代表總會名譽總會長黎淑瑛，主持新會長林慧懿和新一屆理監事宣誓就職儀式，同時也舉行新會員入會宣誓。活動在莊住維總會長致詞祝賀影片拉開序幕，現場冠蓋雲集，貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及夫人、國會眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強、僑教中心主任陳敏永及多位僑界領袖。

趙美心為新舊會長頒發感謝狀，她表示，大洛杉磯分會創立五年表現出色，積極參與社區活動和為醫院捐贈物質，參議院財政委員會已於去年9月通過美台快速雙重稅收減免法案（US-Taiwan Expedited Double Taxation Relief Act），幫助減輕在美台灣商人的負擔，希望雙方未來能有更活躍的經濟往來。

第五屆會長黃崇飛表示，歡迎大家參與她的畢業典禮，她對任內的理監事致謝，強調大洛杉磯分會的和諧及共享共成。秉持「結合工商婦女，成為彼此良師益友，共創商機，分享知識，服務社會」的創會理念，與姊妹們共同努力在2023年發揚大洛的精神，並以有意義、值得紀念和有價值（Meaningful，Memorable，Measurable，3M）為目標，舉辦了多項優質活動。

新會長林慧懿首先感謝她的兩名顧問，前副總會長郭秀梅和國際秘書長潘意玲多年的幫助和支持，她一直以厚德載物作為人生哲學，當選會長的目的是希望團結分會姐妹服務社區，也歡迎大家介紹優質會員加入。大洛分會秉持不爭不搶和熱心、用心和信心的原則，有誠意和創意，在新的一年舉辦各種活動，帶動大家健康生活。同時和各個分會合作，讓世華姐妹的友誼更堅固，讓隊伍更壯大。

處長紀欽耀將僑務委員會委員長徐佳青的感謝狀和當選狀分別交給黃崇飛和林慧懿。他對大洛杉磯分會的工作和努力表示感謝。僑教中心主任陳敏永也藉機呼籲華人子弟，暑期到台灣去為當地國小學生教英語，活動為期一個月，有意者可到僑教中心報名。