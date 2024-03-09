寶爾博物館12日講座：林玉山大師與台灣百年藝術

林玉山與台灣百年藝術講座海報。（寶爾博物館）

寶爾博物館 將於3月12日(星期二)舉辦「台灣國寶級藝術大師林玉山與台灣百年藝術」演講，從一個獨特的視角為美國民眾解析藝術大師林玉山(Lin Yu-shan)百年藝術生涯中的經典作品。該演講的主講人是台北故宮博物南院的賴國生博士(Dr. Kuo-Sheng Lai)。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝女士說，林玉山大師的作品《蓮花》入冊台灣國寶，成為臺灣近現代畫家第一件國寶級作品。此次演講將為美國民眾提供一個了解這位大師及其作品的難得的機會。

林玉山的非凡藝術歷程，從1907年到2004年,跨越了近一個世紀。作為首屆台灣美展的「三少年」之一，林玉山在台灣藝術遺產中佔有重要地位。林玉山以其水墨畫和東洋畫(一種類似於日本 人傳入台灣的日本畫的獨特風格)而聞名,他的作品為二十世紀台灣藝術的演變提供了深刻的見解。

賴國生博士現任台灣國立故宮博物院南院助理研究員、國立中正大學歷史學系助理教授，曾在美國馬里蘭大學(University of Maryland)獲得藝術史與考古學碩士及博士。賴博士將從藝術領域傑出專家的角度，從林先生作品的文化意義到塑造其藝術視野的社會政治背景，帶領美國民眾深入探究林玉山大師的多元藝術風格，了解林先生在近一個世紀的職業生涯中,如何在不同歷史時期與台灣藝術歷史產生共鳴。

「林玉山與台灣百年藝術」演講由寶爾博物館附屬中華文化藝術協會(CCAC)與南加州 「美國中華藝術學會」共同贊助舉辦，3 月 12 日 (星期二)下午 1:30 - 2:30，寶爾博物館內Norma Kershaw 禮堂，更多細節及購票信息登錄寶爾博物館網站:www.bowers.org/programs