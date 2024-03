香港經貿辦旅遊局洛杉磯酒會慶龍年

聖蓋博市副市長吳程遠(右)為香港駐舊金山經貿辦事處處長曾舜雯頒發表揚狀。(記者劉子為/攝影)

香港 駐舊金山 經濟貿易辦事處與香港旅遊發展局攜手合作,3月6日在洛杉磯Peterson汽車博物館舉辦新春酒會慶祝龍年,到場近200名嘉賓,共同慶祝新年並展望香港美好未來。

駐舊金山經貿辦處長曾舜雯表示,「香港經濟已全面進入後疫情時代。香港經濟於第四季持續復甦,本地生產總值預期增長4.3%。2023年全年本地生產總值已恢復增長3.2%。」她指出,香港與美國的貿易關係依然強勁。2023年,美國對香港的貨物出口總額接近280億美元。美國是香港貿易順差最高的國家之一,總值超過230億美元。現時有近1300家美國公司在香港營運,約9萬名美國人以香港為家。香港美國商會於一月公布的商業前景調查顯示,約75%的受訪者認為香港是具有競爭力的全球商業中心,因為香港與國際接軌、資金能自由流動、稅率低而稅制簡單,並擁有完善的法律和監管系統。

她還指出,香港人的平均壽命高達85.5歲,位居世界前茅。她表示,「良好的生活質素是長壽的重要因素之一。在聯合國人類發展指數的生活質素排名中,香港於全球191個地方中排名第四。該指數評估人類發展多個基本方面的長期進展。」

同時,香港現正大力推動各行各業的經濟發展。她說,「在金融服務方面,香港積極支持氣候行動。去年,香港成功推出全球首個由政府發行的代幣化綠色債券 ,並在該次成功發售後,於二月再度發行7.5億美元的兩年期代幣化綠色債券。成功發售數碼綠色債券提升了香港作為數碼資產中心的地位。」

此外,她指出,「在旅遊業方面,從首屈一指的區域和國際貿易展覽會,到世界級的藝術、文化和體育比賽及演出,我們將創造並吸引源源不絕嶄新而獨特的體驗來到香港。 」

旅發局美洲總監林兒銘亦在活動上致辭,介紹香港最近的變革性發展。他在演講中講述了香港如何像神話中的龍一樣活力十足,富文化內涵,且不斷進步,同時充滿自信、魅力和韌性。在香港發生的眾多精彩活動,以及兩部最近在香港拍攝的節目:「Field Trip with Curtis Stone」和「Canvasing the World」的片段,均印證了他的論點。幸運抽獎贏家獲得了著名畫家 Sean Diediker 的畫作,該作品以大坑舞火龍為靈感,在「Canvasing the World」節目中展出。