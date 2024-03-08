迎黃埔軍校百年 南加校友會歡慶

黃埔陸軍軍官學校南加州校友會將舉辦群星會、愛國歌曲演唱會及校慶晚宴等系列活動，慶祝該校建校百年，並邀請所有校友及親友共襄盛舉，傳承「黃埔精神」。（陸軍軍官學校南加州校友會提供）

陸軍軍官學校南加州 校友會3月7日（週四）在洛僑文教中心舉辦百年校慶記者會，將舉辦系列紀念活動慶祝建校一百周年。一世紀以來，黃埔軍校以其輝煌歷史和「親愛精誠」的校訓，培育了無數軍事領袖。校友會也邀請所有黃埔校友及親友參與。

紀念活動將從5月5日在洛僑中心舉行的群星會懷舊歌舞演出拉開序幕，接著是6月1日的愛國歌曲演唱會，以及6月16日在聖蓋博希爾頓大飯店（Hilton Hotel, San Gabriel）舉辦校慶午宴等。

校友會表示，自建校伊始，黃埔軍校憑藉其崇高理念與堅定精神，穿越北伐、剿匪、抗戰等關鍵歷史階段，展示了與中華民國 深厚的命運共同體。黃埔軍校的故事不僅是一部犧牲與奉獻的史詩，更是「黃埔精神」—「親愛精誠」的生動體現。隨著校址遷至鳳山（Fengshan），這所傳奇學府繼續其教育使命，培育了無數軍事領導人，用青春的熱血書寫了不朽的章節。透過各種校慶活動，學長們對學校的深情與回憶得以傳承與分享。