洛城知名「鬧鬼」酒店掛牌出售 藍可兒曾離奇死亡

根據監控錄像，藍可兒失蹤前曾在酒店電梯內做出一連串古怪動作。（網絡視頻截圖）

曾因華裔 少女藍可兒（Elisa Lam）離奇死亡案，而備受關注的塞西爾酒店（Cecil Hotel），已於近日掛牌出售。該酒店位於洛杉磯 市中心的遊民巷（Skid Row），是一棟近百年的歷史建築。據報導，至少有16人在這裡死亡，多位連環殺手，曾來此入住。

塞西爾酒店位於洛杉磯市中心南大街640號，共15層。紐約房地產開發商Simon Baron Development，目前正在出售這棟大樓的土地租賃權。商業地產網站LoopNet的掛牌信息顯示，該大樓剩餘的土地租約為91年，要價未標明。

根據掛牌信息，這棟大樓建於1917年，2022年翻修重建，可出租面積為10萬5400平方呎，共有601間可負擔房，入住率60%。 據估計，今年年中，這裡的入住率將躍升至80%至90%左右。洛杉磯市財產記錄顯示，該地塊所屬248 Haynes Hotel Associates有限公司，這是一家與紐約酒店經營商人Richard Born有關聯的公司，該公司於2016年與Simon Baron Development簽訂租賃協議。

2019年，這棟大樓在獲得洛杉磯市議會通過的4500萬元融資後，被改建為可負擔房，並於2021年以塞西爾酒店為名重新開業。據掛牌信息介紹，可負擔房通常具有低周轉率的特點，為投資 者提供穩定的收益；同時，政府的補貼也為這項投資提供額外的保障。

西塞爾酒店曾因多起命案和靈異事件受到關注。2013年，21歲華裔少女藍可兒在失蹤19天後，被發現在該酒店頂樓的水塔內離奇死亡，屍體裸露並已腐爛。然而，她的身體並未顯示任何被謀殺的外傷痕跡，而且在酒店電梯內留下了古怪動作的影像。一些人認為，她是超自然活動的受害者。

Netflix根據此案推出名為「犯罪現場：消失在塞西爾酒店」（Crime Scene: Vanishing at the Cecil Hotel）的紀錄片，電視劇「美國恐怖故事」（American Horror Story）也將此案作為第五季的靈感來源。