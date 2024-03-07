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洛縣華女微信購物 用支票被騙8筆近2萬 只因這疏忽...

記者邵敏／洛杉磯報道
被害人連續8次被篡改支票，總金額損失近2萬元。（受訪者提供）
被害人連續8次被篡改支票，總金額損失近2萬元。（受訪者提供）

洛杉磯縣一名餐廳業主，去年在微信上購物，並以支票方式付款。讓她沒有想到的是，因為一個疏忽，答應對方在支票背後簽名，竟在接下來一年，所背書的支票連續8次被篡改款項並遭盜領成功，總金額損失近2萬元。

中餐館老板劉女士說，去年年初她在網上發布員工招聘廣告，留下電話號碼、微信聯繫方式等。此後就不斷收到陌生人請求加微信，其中就包括後來實施支票詐騙的嫌疑人Cindy。

Cindy自稱在中國大陸，專門承接、定制與餐廳經營相關商品，包括餐具、制服、設計名片、菜單等，她經常在微信朋友圈發布各種廣告。劉女士正好需要定制員工服裝，對方開價比洛杉磯本地價格低，兩人很快商定第一筆合作單。

工作服金額4000元，Cindy要求預付2000元訂金，並表示如果不能直接微信支付人民幣的話，她在美國有銀行帳戶，可用支票方式收款，但要求對方需在支票背後幫忙簽名。劉女士說作為付款人，從未在支票背後簽名，「一般都是收款人在支票背後簽名，這樣就可以存錢進帳戶，但Cindy說人在中國，簽收支票，必須付款人在背後簽名，她才可以入帳」。

雖然心存疑惑，但劉女士最後還是按照對方要求，簽名後將支票照片正反兩面發給Cindy。兩個月後，按照最初約定，劉女士再次以支票方式支付2000元尾款，很快她就收到從中國郵寄過來的員工服裝，質量、價格都讓她滿意。因此劉女士打消此前疑慮，兩人繼續合作接下來訂單。

過了一段時間，劉女士突然收到銀行發送的消息，指出有一張支票存在詐騙嫌疑。銀行存根顯示的這張支票，背後是劉女士的簽名，劉女士不得不懷疑Cindy，因為只有在給對方的支票背後，才簽過名字。由於兩人後續訂單合作還沒有完成，劉女士回憶說，當時她就沒有打草驚蛇質問對方。不久後，嫌疑人修改微信號，逃之夭夭。

從這張被篡改的支票看，原先的支票號碼、收款人名字、金額數字都已被改變。因為餐廳帳戶金額較多，交易頻繁，銀行建議暫時不用關閉此帳戶，會加強監管。讓劉女士沒有想到的是，在接下來近一年時間，她的支票前後總共被盜取8次，都是採用同樣方式在原支票上修改信息，每次盜取金額都在1200元至2000多元之間，總金額接近兩萬。

劉女士表示，支票被反覆修改，導致最後越來越模糊，「但背後簽名都一樣，都是她的簽名，因此認為就是一個人或者同一團夥作案。」一直到最近，劉女士更換支票本，被篡改盜取的情況，才沒有繼續發生。

為什麼第一次發現支票被盜後，沒有引起足夠警示，以致連續被盜8次。劉女士的解釋是，因為餐廳銀行帳戶收支頻繁，很難發現可疑支出，直到最近做一筆總帳，她才發現損失這麼多。劉女士同時認為，銀行存在監管問題，既然已發現這個帳戶被盜取，還建議客戶保留帳號，導致多次被盜，但損失的近2萬元，銀行已全部返還，劉女士表示不再追究。

對於發生這樣的案件，劉女士說她沒有報警，因為考慮到嫌疑人在中國，即便報警，警方也無法抓到人。從很多詐騙案件來看，嫌犯也正是利用這一點，實施跨國作案。

銀行支票存根顯示，原先的支票號碼、收款人、金額都已被篡改。（受訪者提供）
銀行支票存根顯示，原先的支票號碼、收款人、金額都已被篡改。（受訪者提供）

支票 微信 洛杉磯

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