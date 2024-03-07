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洛城女帶孩子等公車 與路人吵架竟掏刀捅人

洛杉磯訊
在公車司機的協助下，警員逮捕刺傷人的女嫌。（FOX）
在公車司機的協助下，警員逮捕刺傷人的女嫌。（FOX）

常言道大人應該為孩子以身作則，樹立良好榜樣；但洛杉磯的一名婦女，卻反其道而行。7日她在等公車期間，因口角升級為肢體衝突，當著孩子的面刺傷另一女性。目前警方正在調查，該婦女為何會隨身帶刀。

洛杉磯市交通局（LA Metro）發言人Jose Ubaldo表示，刺傷事件發生在7日上午8時35分左右，地點在洛杉磯市的Slauson大道和Figueroa街交口附近。當時肇事婦女帶著一名七、八歲的孩子等公車，受傷的女受害者，也同在一個車站等車。不知什麽原因，兩名婦女突然發生口角，繼而發展成肢體衝突。隨後兩人分別乘坐不同公車離開。

受害女乘客乘車期間，很快被公車人員發現其受傷情況，後者立即呼叫救援，洛杉磯市消防局趕到現場為傷員治療。傷員同時向洛杉磯市警局提供肇事婦女情況。

肇事婦女乘坐的公車司機，接到警方通知後，將車輛所在地通知警局，並協助逮捕嫌犯。

洛杉磯市警局沒有公布嫌犯名字，但表示她作案時，帶著一名約七或八歲孩子，且隨身帶刀。

警方呼籲目擊者提供任何綫索，知情者可致電洛市警察局800-222-TIPS。

洛杉磯

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