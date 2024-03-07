迪士尼開售年票Magic Key 這個套餐幾小時搶光

迪斯尼樂園3月5日開始重新發售Magic Key年票。（官網）

迪士尼 樂園（Disneyland）5日開始，重新開放Magic Key年票銷售。開票後短短幾個小時，最便宜的Imagine Key等級年票就已售空。同時，位於橙縣 安那罕市的迪士尼主題樂園正進入活動頻繁季，為忙碌的春假人潮做準備。

迪士尼樂園指出，所有四種Magic Key年票銷售，於5日（周二）上午9時開跑。

據「橙縣紀事報」（Orange County Register）報導，僅向南加 州居民開放的Imagine Key於周二下午5點45分售罄。

有興趣購買者，可至官網找到購買Magic Key年票選項，先進入線上等待（Waiting Room），將自動被添加到線上排隊系統中。根據官網說法，購買的可能性有限，年票可能很快售罄，並不保證購買者一定能百分百成功。

在此前年票銷售中，曾出現長時間排隊現象。此次重新開售年票，迪士尼加入「通知我」（Notify Me）功能，讓線上排隊等待的購買者，可以在輪到購買時，收到系統寄送的郵件通知。「當輪到您時，將有10分鐘時間點擊返回鏈接，否則會失去排隊中的位次，一旦失去就需要重新排隊等待」。

請查看迪士尼樂園Magic Key年票購買指南，了解設置帳戶、付款資訊、年票升級、線上排隊、郵件提醒以及如何首次預定等相關信息。

迪士尼樂園去年10月將Magic Key年票價格調高至：Inspire Key 1649元；Believe Key1249元；Enchant Key 849元； Imagine Key 499元。 其中Imagine Key提供南加居民分期付款選項，可首付189元然後分期每月25.84元，包含標準主題樂園停車位、商品、食物和Disney Genie+的折扣。此前持有Magic Key年票的用戶，可在到期前一個月續訂。截止目前，另外3種類型的門票仍可購買。