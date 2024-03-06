洛縣法官角逐 莫宇澤暫列第二

洛縣高等法院135庭越華裔法官競選人莫宇澤目前得票位居第二。（莫宇澤臉書）

角逐洛杉磯 縣高等法院第135庭法官席位的洛杉磯地檢署越華裔檢察官、陸軍中校莫宇澤（Steven Mac），截至6日位居第二，得票率為39.73%。如果排位保持不變，莫宇澤將獲得今年11月決戰入場券。

與選前觀察人士預測一樣，135庭法官席位之爭出現激戰，莫宇澤與非裔女對手得票膠著。5日晚開票90分鐘後，莫宇澤得票21萬3719張，得票率42%，位居第二；Georgia Huerta得票23萬889張，得票率45.38%。另一位競選者Mohammad Ali Fakhreddine得票6萬4207張，得票率12.62%。

到5日晚11時，選情稍有微調。Georgia Huerta得票上升為23萬5369張，得票率45.49%；莫宇澤得票21萬5972張，得票率41.74%，另一名候選人得票率為12.77%。截至6日上午，得票率繼續發生變化，莫宇澤得票率為39.73，仍維持在第二位。