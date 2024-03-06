最新╱國會州議會初選 南加8華裔進入決選

3月5日南加聯邦加州層面選舉成績單。（記者丁曙╱製表）

3月5日初選揭曉，南加州 十位華裔投入聯邦和加州層面選戰。到本報截稿時間，尋求連任的國會眾議員 趙美心、劉雲平、加州眾議員方樹強和陳立德大幅領先；挑戰者黃美蘭開票衝上第一，方文思、秦振國、劉龍珠各居第二進入11月決選；饒影凡暫第三。此外，加州A1公投案支持率暫領先。

在聯邦和加州層面，趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）、方樹強（Mike Fong）和陳立德（Phillip Chen）四位華裔民意代表，雖然黨籍不同，但挾有現任優勢，知名度高，所在選區的本黨選民比例也高，並得到政黨背書，先聲奪人，氣勢占先。在政績方面，他們熟悉政治運作，具有地方知名度和社區人脈，得票數遙遙領先，選情樂觀。

兩位共和黨參選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）和方文思（Vince Fong），初試啼聲，實力不凡，分別衝上第一和第二高票。位於聖蓋博谷的25區州參議員選舉，本地華人圈並不熟悉的黃美蘭，則拿下了第一高票，刮目相看；而原來看好的饒影凡則意外排名第三。位於中加州的20選區國會眾議員角逐，方文思在11人競爭中排名暫時第二，可能拿到決選入場券。

需要指出的是，挑戰者秦振國（Eric Ching）、劉龍珠（Long "David" Liu）雖然以第二名資格進入11月決選，他們的得票數比較對手仍有很大落差，未來大選將有一番苦戰。