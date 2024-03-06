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最新╱國會州議會初選 南加8華裔進入決選

記者丁曙╱洛杉磯即時報導
3月5日南加聯邦加州層面選舉成績單。（記者丁曙╱製表）
3月5日南加聯邦加州層面選舉成績單。（記者丁曙╱製表）

3月5日初選揭曉，南加州十位華裔投入聯邦和加州層面選戰。到本報截稿時間，尋求連任的國會眾議員趙美心、劉雲平、加州眾議員方樹強和陳立德大幅領先；挑戰者黃美蘭開票衝上第一，方文思、秦振國、劉龍珠各居第二進入11月決選；饒影凡暫第三。此外，加州A1公投案支持率暫領先。

在聯邦和加州層面，趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）、方樹強（Mike Fong）和陳立德（Phillip Chen）四位華裔民意代表，雖然黨籍不同，但挾有現任優勢，知名度高，所在選區的本黨選民比例也高，並得到政黨背書，先聲奪人，氣勢占先。在政績方面，他們熟悉政治運作，具有地方知名度和社區人脈，得票數遙遙領先，選情樂觀。

兩位共和黨參選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）和方文思（Vince Fong），初試啼聲，實力不凡，分別衝上第一和第二高票。位於聖蓋博谷的25區州參議員選舉，本地華人圈並不熟悉的黃美蘭，則拿下了第一高票，刮目相看；而原來看好的饒影凡則意外排名第三。位於中加州的20選區國會眾議員角逐，方文思在11人競爭中排名暫時第二，可能拿到決選入場券。

需要指出的是，挑戰者秦振國（Eric Ching）、劉龍珠（Long "David" Liu）雖然以第二名資格進入11月決選，他們的得票數比較對手仍有很大落差，未來大選將有一番苦戰。

當下通貨膨脹和犯罪率高居不下，導致多數選民對執政黨不滿，包括不少亞太裔支持者，紛紛表示今年將改投共和黨候選人，而不是傳統的民主黨人。然而，在聖蓋博谷深藍區，絲毫未能撼動民主黨籍現任者，趙美心、方樹強各以超過六成甚至近七成的得票率大勝對手。反之，在共和黨佔優勢的選區，現任者陳立德也以六成得票率顯著領先民主黨挑戰者。此種現象在政治學上稱為「選舉鐵票區」。

加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）。（本報檔案照）
加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）。（本報檔案照）
國會36區眾議員劉雲平（Ted Lieu）。（本報檔案照）
國會36區眾議員劉雲平（Ted Lieu）。（本報檔案照）
加州59區眾議員陳立德（Phillip Chen）。（本報檔案照）
加州59區眾議員陳立德（Phillip Chen）。（本報檔案照）
加州49區州眾議員候選人劉龍珠(Long David Liu)。（本報檔案照）
加州49區州眾議員候選人劉龍珠(Long David Liu)。（本報檔案照）
國會38區眾議員候選人秦振國（Eric Ching）。（本報檔案照）
國會38區眾議員候選人秦振國（Eric Ching）。（本報檔案照）
國會28區眾議員趙美心（Judy Chu）。（本報檔案照）
國會28區眾議員趙美心（Judy Chu）。（本報檔案照）
加州25區參選員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）。（本...
加州25區參選員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）。（本報檔案照）
國會20區眾議員候選人方文思（Vince Fong）。（本報檔案照）
國會20區眾議員候選人方文思（Vince Fong）。（本報檔案照）

加州 眾議員 民主黨

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35華裔投入南加初選 過半可望勝出

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