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虎鯨罕見獵殺大白鯊 海洋頂級掠食者成獵物

洛杉磯訊
60歲的虎鯨祖母索菲亞殺死了一頭大白鯊。（National Geographic）
60歲的虎鯨祖母索菲亞殺死了一頭大白鯊。（National Geographic）

一段令人驚嘆的影片捕捉到野生動物獵殺時刻，有虎鯨擊倒大白鯊，讓這個海洋頂級掠食者，淪落成獵物。

影音來源：National Geographic，洛杉磯採訪中心後製

影片來自「國家地理雜誌（National Geographic）」限量系列「皇后（Queens）」的片段，第一次用攝影機記錄60歲的虎鯨祖母索菲亞 (Sophia)殺死大白鯊的場景。

「虎鯨是非常聰明的動物」，克里斯洛博士（Dr. Chris Lowe）說，「它們非常強大，在某些情況下，甚至可能比大白鯊更強大」。

「我認為，虎鯨獵殺大白鯊是一種異常現象。這種情況不會經常發生」，克里斯洛說，「人們常認為大白鯊是海洋中的頂級掠食者，而實際上虎鯨才是」。

虎鯨是一種體型巨大的動物，可以長到近30呎長，重約6噸，而且具有高度群居性，通常以群體形式共同生活和狩獵。科學家認為，虎鯨像獨狼一樣捕獵，可能是為適應氣候變遷所引起的。

這並不是第一次看到虎鯨變得具有攻擊性。去年，這些頂級掠食者在葡萄牙和摩洛哥等地沿海攻擊船隻的影片，也被攝影機拍下。直布羅陀海岸附近的一隻虎鯨，甚至用牙齒咬斷雙體船上的舵。

「這種行為可能與它們如何與這些物體互動有關」，克里斯洛說，「無論它們是否只將這些視為滋擾，這與攻擊和殺死目標來獲取食物有很大不同」。

60歲的虎鯨祖母索菲亞殺死了一頭大白鯊。（National Geographic...
60歲的虎鯨祖母索菲亞殺死了一頭大白鯊。（National Geographic）

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