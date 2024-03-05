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警扮妓女抓8買春客 1華人落網

洛杉磯訊
克萊蒙警方在當地一家汽車旅館逮捕八名涉嫌購買性服務的男子。(Motel 6官網）
克萊蒙警方在當地一家汽車旅館逮捕八名涉嫌購買性服務的男子。(Motel 6官網）

洛杉磯縣克萊蒙市（Claremont）1日打擊賣淫活動，由警員假扮賣春女進行釣魚執法，在當地一家汽車旅館逮捕八名涉嫌買春的男子，其中一人依姓名判斷，應為華人

克萊蒙市警局消息，當地執法機構與洛杉磯縣地方檢察官辦公室（LADA）調查局合作，對10號公路附近的Indian Hill大道的Motel 6汽車旅館進行突襲。

克萊蒙市警局之前收到多起附近地區賣淫投訴，分別來自居民、商家和路人。在3月1日行動中，六名便衣警察假扮賣春女，引誘有購買商業性行為意願的人。一旦這些人上鉤，其他埋伏在附近的便衣警察便迅速出擊，將他逮捕。

在此次行動中，警方逮捕八名男子，他們分別是Gustavo Alvarado Quinones（27歲，聖伯納汀諾居民）；Joseph Damond（67歲，Perris居民）；Christhian Oliverarojas（31歲，厄浦蘭居民）；Zezhou Long（27歲，布利桑頓居民）；Joshua Valle（25歲，柯汶那居民）；Yusef Malik Jeffries, Jr.（32歲，厄浦蘭居民）；Richard Eduardo Garcia（31歲，芳塔那居民）；Ruben Iniguez（22歲，Valencia居民），其中Zezhou Long疑似華人。

所有八名男子都被帶往警局登記，隨後獲釋，等待在波莫那高等法院出庭。

加州總檢察長辦公室建議居民，如果發現人口販運跡象，聯繫全美人口販運熱線（National Human Trafficking Hotline）888-373-7888。

洛杉磯 華人 加州

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