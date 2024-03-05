加州男住酒店 睡夢中被蝎子蟄傷睪丸 感覺...

一名男子在拉斯維加斯一家高檔度假酒店睡覺時，私密處被蝎子螫傷。（取自KLAS電視台截圖）

在睡夢中被蝎子蟄醒是怎樣的體驗？ 根據KLAS電視台報導，有男子在拉斯維加斯的高檔度假酒店睡覺時，睪丸被蝎子螫傷。該男子表示，疼痛感就像是「有人用鋒利的玻璃或一把刀刺向他的私處」。目前，該男子正在考慮提告酒店。

這位來自洛杉磯 縣阿古拉山市(Agoura Hills) 的法奇（Michael Farchi）在接受KTLAS採訪時表示， 2023年12月26日，他在酒店熟睡時，半夜被一陣劇痛驚醒。他當即衝進浴室，檢查後發現一隻橘色的蝎子黏在他內褲前方。

法奇表示，當時的感覺就像是有人用鋒利的玻璃或一把刀刺傷他的私處。他感到十分震驚，簡直不相信此時的情景，他不知道蝎子如何進入他的房間。第二天，法奇與家人提前退房，飯店向他補償房費。

事件發生後，他在當地一家醫院被診斷出「蝎子蜇傷睪丸」並接受治療。法奇提供的醫療報告顯示，在嚴重的情況下，被蝎子蜇傷可能導致肌肉運動失控、出汗、流口水、麻木、言語不清甚至死亡。據稱，在事件發生的兩個多月後，法奇仍感受到事發時的症狀。

一份提交至酒店的報告，詳細描述整個事件的經過。報告顯示，法奇在上午8時左右報告「被蝎子咬傷腹股溝/睾丸」，並表示蝎子在他睡覺的床上。法奇告訴工作人員，他感到非常疼痛，並將這件事的責任，歸咎於飯店。

法奇表示他已聘請律師，正在考慮採取法律行動。他的律師表示，蝎子的蜇傷對他的委託人造成創傷，他相信酒店制定相應的政策和程序，以避免此類事件發生，但確保這些程序得到遵守，是另外一回事。

酒店發言人4日回應，酒店對所有的意外事件都設有相應的處理協議，並表示在這起事件中，他們同樣遵循這些協議。