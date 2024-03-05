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初選投票日 華人選民首選華裔候選人

記者丁曙／洛杉磯即時報導
阿罕布拉市選民朱女士走出投票中心，她表示投票給了理念相同的華裔候選人。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉市選民朱女士走出投票中心，她表示投票給了理念相同的華裔候選人。（記者丁曙／攝影）

3月5日初選投票日，洛杉磯縣選務局(RR/CC)在全縣設置644個投票中心，包括聖蓋博谷華人聚居區，多個圖書館、教會、消防站、老人中心等設為投票所，開放時間為上午7時至晚8時。華人選民不缺席，無分黨派，首選華裔參選人。

傳統上，3月初選的投票率低於11月的決選；但今年是總統選舉年，初選和決選的投票率都會比較高。根據洛杉磯縣選務局數據，2022年中期選舉期間，全縣初選和決選的投票率分別為28.48%和43.65%。相較之下，2020大選年的初選投票率為38.5%，以及75.98%的合格選民在當年11月決選時投票。

今年聖蓋博谷地區有較多華人參選各級公職。國會眾議員候選人有趙美心、秦振國等。在州議會選舉，有饒影凡、黃美蘭、方樹強、劉龍珠、陳立德等。還有洛縣高院法官候選人周本立、關玉霞等，以及地方市議員、學區教委選舉，有不少華人尋求連任或挑戰公職。

華人參選公職，帶動華人選民投票熱情。阿罕布拉市選民李先生說，今年選票上有不少熟悉的華人名字，有國會眾議員趙美心、加州眾議員方樹強，還有蒙特利公園市市議員饒影凡參選州參議員。華人官員比較懂華裔民眾，所以他首選投票給華裔候選人。

不過，近年來犯罪率高居不下，打砸搶、零元購事件層出不窮，導致不少選民對執政黨不滿，包括華人支持者。另一位選民朱女士表示，今年她改投共和黨候選人，而不是傳統的民主黨人，因為民主黨的政策打擊犯罪不力。很多公職都有兩黨華裔候選人，可以選擇。

投票在這裡！阿罕布拉圖書館設立臨時投票中心。（記者丁曙／攝影）
投票在這裡！阿罕布拉圖書館設立臨時投票中心。（記者丁曙／攝影）

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