我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪 宣布不競選連任

搭機突感不適怎麼辦? 6件事有助緩解

「1997快些到吧」歌手艾敬 華麗轉身藝術實踐者

記者張宏/洛杉磯即時報導
艾敬在洛杉磯首次舉辦個展「全世界是綠色的」，展覽為期近兩個月。（艾敬提供）
艾敬在洛杉磯首次舉辦個展「全世界是綠色的」，展覽為期近兩個月。（艾敬提供）

那個唱著「1997快些到吧」的歌手艾敬如今已華麗轉身成為一名藝術實踐者。她1999年開始畫畫，後移居紐約學習當代藝術。2007年正式以藝術家身份參加藝術展，如今她在洛杉磯首次舉辦個展「全世界是綠色的」（All The World is Green），用綠色和愛表達她對世界的觀照。

（影音來源：記者張宏）

艾敬洛杉磯展覽以Tom Waits的歌曲「全世界是綠色的」為主題，收錄她20多幅作品，展現她從關注個人感受延伸到整個世界的視角。她說，「全世界是綠色的」是她喜歡的一首歌，現在人們比任何以往都需要愛，用愛去治癒創痛，用愛去構建整個世界，用愛去維護地球本來的樣子。讓大自然的環境與人們共生息，就像她童年常常踏入的那片原野，各類花草、昆蟲與飛鳥，那時候，全世界都是綠色的。

歌手出道的艾敬如今已是藝術家、音樂家、作家和演員的多重身份，這次在洛杉磯的第一次個展，展覽內容豐富，涵蓋繪畫、視頻和裝置藝術等多種藝術形式。展覽的中心作品「女孩與鞦韆」色塊繪畫和開滿鮮花的草地映襯出藝術家內心深處的色彩。艾敬表示，童年記憶會對一個人的成長留下深深的烙印，這個「女孩與鞦韆」的女孩就是童年快樂的自己。

把馬醉木的枯樹枝與紙上作品結合的「Flow」系列靈感來源於中國南宋畫家馬遠的12幅「水圖」。藝術家開始嘗試用彩色鉛筆在紙上創作，從書寫「LOVE」開始，然後逐漸地，「LOVE」變成了線條與波紋，然後是重疊與交錯、塗抹與覆蓋。同時，藝術家也愛馬醉獨木成林的風骨。兩者結合形成種獨特的裝置繪畫語言。

艾敬表示，比起藝術家和畫家，她更願意稱自己為藝術的實踐者，因為很多時候創作的過程是在不斷嘗試的過程，其中蘊含著很多失敗和肯定的線性過程，這個過程是對美學的體驗，也是人對社會和情感、使命等複雜因素的考量。

Helen·J畫廊主人Helen Park也對艾敬作品贊不絕口，她表示，她致力於幫助亞裔藝術家在美國推廣，艾敬對身邊的人都非常好，艾敬和她的作品本身就是愛的代名詞。艾敬的作品能在她的畫廊展出她非常榮幸，也希望更多人來這裡感受艾敬愛的世界。

艾敬展覽履歷豐富，她2008年在北京今日美術館舉辦首次個人藝術展「ALL ABOUT LOVE」。2009年10月在紐約舉辦個展「AI WANT TO LOVE。2015年6月艾敬開啟個人藝術的世界巡回展。2017年11月，美國Hirshhorn博物館授予艾敬「32位全球頂尖女性藝術家」，獲獎者包括草間彌生和小野洋子等。

「全世界是綠色的」展覽時間是即日至2024年4月16日，地點是Helen·J畫廊（929 Cole Ave, Los Angeles, CA 90038）。

艾敬和展覽的中心作品「女孩與鞦韆」合影。（記者張宏／攝影）
艾敬和展覽的中心作品「女孩與鞦韆」合影。（記者張宏／攝影）
艾敬展出其20多幅作品。（記者張宏／攝影）
艾敬展出其20多幅作品。（記者張宏／攝影）
中領館文化領事柴贇（右二）出席艾敬（中）的畫展。（記者張宏／攝影）
中領館文化領事柴贇（右二）出席艾敬（中）的畫展。（記者張宏／攝影）
艾敬在洛杉磯Helen·J畫廊首次舉辦個展「全世界是綠色的」（All The W...
艾敬在洛杉磯Helen·J畫廊首次舉辦個展「全世界是綠色的」（All The World is Green）。（艾敬提供）

洛杉磯 亞裔 博物館

上一則

洛城動物管理局 否認要安樂死800隻狗 呼籲社區領養

下一則

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

延伸閱讀

墊上隨筆╱書法的藝術個性

墊上隨筆╱書法的藝術個性
花蓮縣代表團參訪聖蓋博、天普市對談交流

花蓮縣代表團參訪聖蓋博、天普市對談交流
365行／沒大學文憑 亞裔美甲藝術家年賺60萬

365行／沒大學文憑 亞裔美甲藝術家年賺60萬
LA藝博會吸引上百機構參與 華裔小藝術家作品亮眼

LA藝博會吸引上百機構參與 華裔小藝術家作品亮眼
花蓮縣代表團參訪聖蓋博和天普市全面交流

花蓮縣代表團參訪聖蓋博和天普市全面交流
布碌崙博館迎來200周年 將辦大型藝術家群展

布碌崙博館迎來200周年 將辦大型藝術家群展

熱門新聞

21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
好市多旅遊真省錢，還有隱藏福利。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

2024-02-28 21:20
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

2024-03-04 01:20

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
3/5節氣「驚蟄」驅霉運 吃3食物忌3件事 生活順利一整年

3/5節氣「驚蟄」驅霉運 吃3食物忌3件事 生活順利一整年
南加華男威脅搶銀行 遭大批警員圍捕

南加華男威脅搶銀行 遭大批警員圍捕