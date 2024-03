「1997快些到吧」歌手艾敬 華麗轉身藝術實踐者

艾敬在洛杉磯首次舉辦個展「全世界是綠色的」,展覽為期近兩個月。(艾敬提供)

那個唱著「1997快些到吧」的歌手艾敬如今已華麗轉身成為一名藝術實踐者。她1999年開始畫畫,後移居紐約學習當代藝術。2007年正式以藝術家身份參加藝術展,如今她在洛杉磯 首次舉辦個展「全世界是綠色的」(All The World is Green),用綠色和愛表達她對世界的觀照。

(影音來源:記者張宏)

艾敬洛杉磯展覽以Tom Waits的歌曲「全世界是綠色的」為主題,收錄她20多幅作品,展現她從關注個人感受延伸到整個世界的視角。她說,「全世界是綠色的」是她喜歡的一首歌,現在人們比任何以往都需要愛,用愛去治癒創痛,用愛去構建整個世界,用愛去維護地球本來的樣子。讓大自然的環境與人們共生息,就像她童年常常踏入的那片原野,各類花草、昆蟲與飛鳥,那時候,全世界都是綠色的。

歌手出道的艾敬如今已是藝術家、音樂家、作家和演員的多重身份,這次在洛杉磯的第一次個展,展覽內容豐富,涵蓋繪畫、視頻和裝置藝術等多種藝術形式。展覽的中心作品「女孩與鞦韆」色塊繪畫和開滿鮮花的草地映襯出藝術家內心深處的色彩。艾敬表示,童年記憶會對一個人的成長留下深深的烙印,這個「女孩與鞦韆」的女孩就是童年快樂的自己。

把馬醉木的枯樹枝與紙上作品結合的「Flow」系列靈感來源於中國南宋畫家馬遠的12幅「水圖」。藝術家開始嘗試用彩色鉛筆在紙上創作,從書寫「LOVE」開始,然後逐漸地,「LOVE」變成了線條與波紋,然後是重疊與交錯、塗抹與覆蓋。同時,藝術家也愛馬醉獨木成林的風骨。兩者結合形成種獨特的裝置繪畫語言。

艾敬表示,比起藝術家和畫家,她更願意稱自己為藝術的實踐者,因為很多時候創作的過程是在不斷嘗試的過程,其中蘊含著很多失敗和肯定的線性過程,這個過程是對美學的體驗,也是人對社會和情感、使命等複雜因素的考量。

Helen·J畫廊主人Helen Park也對艾敬作品贊不絕口,她表示,她致力於幫助亞裔 藝術家在美國推廣,艾敬對身邊的人都非常好,艾敬和她的作品本身就是愛的代名詞。艾敬的作品能在她的畫廊展出她非常榮幸,也希望更多人來這裡感受艾敬愛的世界。

艾敬展覽履歷豐富,她2008年在北京今日美術館舉辦首次個人藝術展「ALL ABOUT LOVE」。2009年10月在紐約舉辦個展「AI WANT TO LOVE。2015年6月艾敬開啟個人藝術的世界巡回展。2017年11月,美國Hirshhorn博物館 授予艾敬「32位全球頂尖女性藝術家」,獲獎者包括草間彌生和小野洋子等。