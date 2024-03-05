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亞利桑納州聯邦參議員席納瑪 宣布不競選連任

搭機突感不適怎麼辦? 6件事有助緩解

34華裔投入南加初選 過半可望勝出

記者丁曙╱洛杉磯即時報導
記者丁曙製表.
記者丁曙製表.

3月5日大選日來臨，南加州選民將要選舉下一屆美國總統、聯邦參眾議員、加州參眾議員、縣政委員、高院法官、城市議員、學區教委，公投加州A1提案以及地方城市和學區提案；至少有34位華裔候選人將接受選民檢驗，預計過半可以進入決選或當選。

在聯邦層面，有四華人尋求連任或挑戰國會眾議員，分別是20選區方文思（Vince Fong），28選區趙美心（Judy Chu）、36選區劉雲平（Ted Lieu）、以及38選區秦振國（Eric Ching）。

在州議會層面，有七華人尋求連任或挑戰民意代表，他們是加州參議會25區饒影凡 （Yvonne Yiu）和黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers），37區郭正明 （Anthony Kuo）；加州眾議會49區方樹強（Mike Fong）、劉龍珠（David Liu）；以及59區陳立德（Phillip Chen）。

州參選員候選人饒影凡(Yvonne Yiu) 。（記者丁曙／攝影）
州參選員候選人饒影凡(Yvonne Yiu) 。（記者丁曙／攝影）
州參議員候選人郭正明（Anthony Kuo）。（本報檔案照）
州參議員候選人郭正明（Anthony Kuo）。（本報檔案照）
州眾議員方樹強（Mike Fong）。（本報檔案照）
州眾議員方樹強（Mike Fong）。（本報檔案照）
州眾議員候選人劉龍珠(Long David Liu) 。（本報檔案照）
州眾議員候選人劉龍珠(Long David Liu) 。（本報檔案照）

洛縣高院法官選舉，有六華人尋求連任或挑戰該項公職；其中周本立（Ed Chau）和關玉霞（Ruth A. Kwan）較有知名度。周本立是民選官員出身，曾任加州眾議員十年；關玉霞是資深法官，任職超過20年，在華埠有深厚人脈。莫宇澤（Steven Mac）是檢察官出生，第二次挑戰法官公職。

地方市議員選舉，三位華人求連任，包括洛杉磯市議員梁家訓（Kevin De Leon），拉米拉達市議員伍德辉（Ed Eng），以及托倫斯市議員葉憲聰（Tony Yeh）。其中最大看點是梁家訓，因為2022年密室種族歧視言論被錄音曝光，成為震驚全國的醜聞，曾被要求辭職和罷免。如果梁家訓能連任成功，同樣也是重磅新聞。

記者丁曙製表
記者丁曙製表

學區教委選舉，亞凱迪亞聯合學區（Arcadia USD）兩位華裔教委張啟傑（Raymond Cheung）和吳雪妮（Shirley Yee）都尋求第二任。其他學區有三位華裔新面孔參選。

此外，橙縣縣政委員（Orange County Supervisor）第一選區改届，有兩位華人參加角逐，他們是Kimberly Ho，現任西敏寺市（Westminster）市議員，以及越華裔陳文（Van Tran），前68區州眾議員。

最後，還有一項交付全民公投的加州1號提案（Proposition 1）「精神健康護理和戒毒治療改革以及建設治療場所和住房的債券」（Proposition 1–Initiative：Mental Health Care and Addiction Treatment Reform & Bonds to Build Places for Treatment and Housing）。如果該提案獲得通過，將允許州政府發售63.8億元的新債券， 用於建設包括：●精神健康護理和戒毒或戒酒場所。●為有精神健康、吸毒或酗酒等行為健康問題的無家可歸者提供支援性住房，其中一部分資金將用於退伍軍人。

州眾議員陳立德（Phillip Chen）。（本報檔案照）
州眾議員陳立德（Phillip Chen）。（本報檔案照）
聯邦眾議員劉雲平。（本報檔案照）
聯邦眾議員劉雲平。（本報檔案照）
聯邦眾議員候選人方文思。（本報檔案照）
聯邦眾議員候選人方文思。（本報檔案照）
聯邦眾議員候選人秦振國。（本報檔案照）
聯邦眾議員候選人秦振國。（本報檔案照）
聯邦眾議員趙美心。（本報檔案照）
聯邦眾議員趙美心。（本報檔案照）
州參選員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）。（本報檔案照...
州參選員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）。（本報檔案照）

加州 眾議員 學區

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