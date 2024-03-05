34華裔投入南加初選 過半可望勝出

記者丁曙製表.

3月5日大選日來臨，南加州 選民將要選舉下一屆美國總統、聯邦參眾議員 、加州參眾議員、縣政委員、高院法官、城市議員、學區 教委，公投加州A1提案以及地方城市和學區提案；至少有34位華裔候選人將接受選民檢驗，預計過半可以進入決選或當選。

在聯邦層面，有四華人尋求連任或挑戰國會眾議員，分別是20選區方文思（Vince Fong），28選區趙美心（Judy Chu）、36選區劉雲平（Ted Lieu）、以及38選區秦振國（Eric Ching）。

在州議會層面，有七華人尋求連任或挑戰民意代表，他們是加州參議會25區饒影凡 （Yvonne Yiu）和黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers），37區郭正明 （Anthony Kuo）；加州眾議會49區方樹強（Mike Fong）、劉龍珠（David Liu）；以及59區陳立德（Phillip Chen）。

州參選員候選人饒影凡(Yvonne Yiu) 。（記者丁曙／攝影） 州參議員候選人郭正明（Anthony Kuo）。（本報檔案照） 州眾議員方樹強（Mike Fong）。（本報檔案照） 州眾議員候選人劉龍珠(Long David Liu) 。（本報檔案照）

洛縣高院法官選舉，有六華人尋求連任或挑戰該項公職；其中周本立（Ed Chau）和關玉霞（Ruth A. Kwan）較有知名度。周本立是民選官員出身，曾任加州眾議員十年；關玉霞是資深法官，任職超過20年，在華埠有深厚人脈。莫宇澤（Steven Mac）是檢察官出生，第二次挑戰法官公職。

地方市議員選舉，三位華人求連任，包括洛杉磯市議員梁家訓（Kevin De Leon），拉米拉達市議員伍德辉（Ed Eng），以及托倫斯市議員葉憲聰（Tony Yeh）。其中最大看點是梁家訓，因為2022年密室種族歧視言論被錄音曝光，成為震驚全國的醜聞，曾被要求辭職和罷免。如果梁家訓能連任成功，同樣也是重磅新聞。

記者丁曙製表

學區教委選舉，亞凱迪亞聯合學區（Arcadia USD）兩位華裔教委張啟傑（Raymond Cheung）和吳雪妮（Shirley Yee）都尋求第二任。其他學區有三位華裔新面孔參選。

此外，橙縣縣政委員（Orange County Supervisor）第一選區改届，有兩位華人參加角逐，他們是Kimberly Ho，現任西敏寺市（Westminster）市議員，以及越華裔陳文（Van Tran），前68區州眾議員。