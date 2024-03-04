我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

越南河內空污世界第一 全城霧茫茫外送員叫苦

殘肢、腦部暴露 華商殺2侄案 庭審揭血腥細節...

記者子為╱阿罕布拉市即時報導
史德運殺姪案，4日在阿罕布拉法院開庭。圖為阿罕布拉法院。（記者子為╱攝影）
史德運殺姪案，4日在阿罕布拉法院開庭。圖為阿罕布拉法院。（記者子為╱攝影）

多年前轟動華人社區的「史德運殺姪案」，4日在阿罕布拉法院開庭。檢察官展示兩名死者的遇害照片，看上去怵目驚心。死者的父母David Lin和Vicki Lin則出庭作證，講述更多案發當天細節。

被告史德運4日出庭，他身穿白底條紋襯衫，戴著眼鏡。在庭審過程中，史德運一直低頭，看不清其表情。檢察官泰莫里（MacKenzie Teymouri）展示受害兄弟林麒安（Anthony Lin）和林智崴（William Lin）的頭部照片，能看到兩人臉上和頭部都有多個鈍器留下傷口，甚至有腦部暴露在外，看上去怵目驚心。除頭部傷口外，二人身上也有多處創傷，包括胸部、手臂、腿部等，部分創傷源於自我防衛時的掙扎。法醫指出，二人的死因都是頭部鈍性創傷，且皆為他殺，無自殺可能。檢方認為，根據傷口形狀，兇器可判定為大型扳手。 

最早發現兄弟二人死亡的，是他們的母親Vicki Lin，她也作為證人出庭。Vicki Lin首先回答檢方查問的基本信息，包括來美歷史和家庭關係，以及和被告史德運的交集和關係。Vicki Lin表示，與史德運一家一直沒太多交集，先生David Lin也不希望她過多參與，最大的交集就是她作為地產經紀，曾幫助史德運一家購買過在美的房產。 

回憶起案發前的事情，Vicki Lin指出，1月21日深夜陪同丈夫David Lin及丈夫的妹妹Amy Shi（史德運妻子）前往醫院，彼時兩個兒子還安全在家。凌晨回到家後，因為太疲憊且看兒子房門無異樣便直接睡去。22日早上起來，走進大兒子William房間，並未看到人影，但屋內十分混亂，有打鬥痕跡，令她開始擔心，隨後到小兒子Anthony房間查看，也未看到人影。仔細搜尋後，Vicki在William房間發現一條腿，「我接著看到兒子的屍體包裹在被單中」，意識到兒子已經死亡，她驚恐地逃出門外並報警。檢方出示Vicki當時的報警電話錄音，能聽到其聲音十分焦急、憤怒、悲傷。 

用鈍器擊殺兩名妻姪的嫌犯史德運。(LASD檔案照)
用鈍器擊殺兩名妻姪的嫌犯史德運。(LASD檔案照)

在庭上敘述時，Vicki一直語氣冷靜，直到提及兩位兒子姓名，可見其面色開始悲傷，嘴唇輕微顫抖。 亞凱迪亞警局警官（Lieutenant）John Bonomo是第二位趕到案發現場的警官，他出庭作證時表示，進入案發現場後，在牆上和地上看到血跡，並看見在一沓床單旁的殘肢。 Bonomo表示，他隨後打開床單，看到了男性屍體，且屍體上有大量創傷。

被告史德運和兩位華人證人、死者的父母David Lin和Vicki Lin在庭審中配備法庭翻譯，David與Vicki在庭上用中文陳述。當日出庭陪審團共16人，其中五人為華人面孔。案件庭審將於5日持續，陪審團或於5日下午就史德運是否有罪進行討論。

史德運是來自中國的商人，2014年一家人搬到美國。2016年1月21日，時年44歲的史德運闖入他位於拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）的家，用金屬物襲擊分居的妻子林艾美。隔一日（1月22日）前往亞凱迪亞（Arcadia），用鈍器殺死他妻子的兩名姪子，15歲的林麒安（Anthony Lin）和16歲林智崴（William Lin）。案發後，史德運連夜逃至香港，在洛杉磯警方和香港警方的合作下，2016年4月被逮捕並引渡回美國。

史德運殺姪案，4日在阿罕布拉法院開庭。圖為阿罕布拉法院。（記者子為╱攝影）
史德運殺姪案，4日在阿罕布拉法院開庭。圖為阿罕布拉法院。（記者子為╱攝影）

華人 亞凱迪亞

上一則

威脅搶銀行？南加華男遭大批警員逮捕

延伸閱讀

林父出庭作證 提及兒子「不在」情緒崩潰

林父出庭作證 提及兒子「不在」情緒崩潰
亞凱迪亞華人命案庭審 檢察官控史德運復仇殺死兩姪

亞凱迪亞華人命案庭審 檢察官控史德運復仇殺死兩姪
菁英獅子會演講比賽 南巴高中生William Chang勝出

菁英獅子會演講比賽 南巴高中生William Chang勝出
封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審

封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審
怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳

怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳
財務長馬世雲性騷案 延遲開庭

財務長馬世雲性騷案 延遲開庭

熱門新聞

21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
好市多旅遊真省錢，還有隱藏福利。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

2024-02-28 21:20
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利