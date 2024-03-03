加州雨後杏花盛開 一望無際粉紅花海

每年的2月中旬到3月上旬或中旬，是加州中央谷底杏花盛開的時節。（受访人提供）

幾場接連降雨後，春日悄悄靠近，喚醒沉睡的花朵。三月初，加州 杏花盛開，綿延的花海鋪展成一幅夢幻畫卷，美不勝收。賞花正當時，感興趣的民眾不要錯過最佳觀賞時節。

视频来源：社交媒體，記者趙健/後製

根據美國農業部 （USDA）數據，加州杏仁果園佔地100萬英畝，主要分布在中央谷地，這些果園為全球提供80%的杏仁產量。每年的2月中旬到3月上旬或中旬，加州中部地區會被白色和粉色的杏花覆蓋，花瓣落下形成柔軟的花毯，被當地人稱為「山谷雪」（ Valley Snow）。

杏花的花期通常較短，三月中旬花瓣就開始凋落，感興趣的民眾應儘早規劃行程。距離南加 州最近的杏仁果園位於貝克斯菲（Bakersfield）5號公路兩側。 具體的賞花地點包括：9339 Valpredo Ave, Bakersfield, CA 93313；55600 Norris RdBakersfield, CA 93308；2101 Mettler Frontage Rd EBakersfield, CA 93307。

需要註意的是，這些果園多為私人所有，遊客不要進入標有「禁止非法侵入」（No Trespassing）或「私人領地」（Private Property）的區域。