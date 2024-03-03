南加世華「金冠獎」 表彰5傑出女企業家

歷屆『金冠獎』得主齊聚一堂，攜手合影。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州 分會2日舉辦第八屆金冠獎頒獎晚宴，約500人共襄盛舉。活動表彰五位在各領域取得卓越成就的女性。

當晚典禮以精彩的舞獅表演「龍年迎財神、祥獅獻瑞」開場，隨後播放世界華人工商婦女企管協會的形象視頻。隨後，第25屆會長鄭怡薇、世華總會長莊住維、名譽總會長黎淑瑛、副總會長陳玲華以及第26屆會長游蕙綾等致詞。聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強、駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀頒發表揚狀給鄭怡薇、游蕙綾和2023年度副會長俞寧寧、李敏華等。

本屆「金冠獎」得獎人分別是：你好中文創辦人張婉瑩（Lisa Hsu）、室內攀岩館創辦人高群（Alice Kao）、保富銀行執行長何興華（Sany Ho）、新台灣食品批發負責人陳英琴（Jenny Chen）、永信製藥代表李真琪（Emily Lee）。這些得獎人通過他們的創新和貢獻，在各自領域展現出卓越成就。頒獎環節中，陳玲華副總會長為她們披戴彩帶，紀欽耀頒發金冠水晶獎座，黎淑瑛名譽總會長頒發當選證書。

高群的攀岩館，在2020東京奧運 前夕舉辦泛美錦標賽，成為奧運選手爭取參賽資格的重要場地。高群表示，在2020年前，參與攀岩運動的人不多；直到被正式納入東京奧運項目，才逐漸熱門起來。高群在攀岩界已耕耘15年，她回憶奶奶說過的話，當時奶奶認為，攀岩是男性和外國人的運動，會讓皮膚曬黑，顯示當時社會對女性從事此類運動的偏見。儘管面臨觀念挑戰，和創業艱辛，高群始終堅持夢想，並為能夠在美國成功創業，而感到自豪。

世華總會副總會長陳玲華表示，金冠獎是向傑出婦女頒發榮譽，並鼓勵她們在家庭、事業及公益方面做出更大貢獻。本屆金冠獎，是從近20名候選人中精選出五位得獎者，得獎者年齡涵蓋老、中、青，行業背景亦多元化。