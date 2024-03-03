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南加世華「金冠獎」 表彰5傑出女企業家

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
歷屆『金冠獎』得主齊聚一堂，攜手合影。（記者張庭瑜/攝影）
歷屆『金冠獎』得主齊聚一堂，攜手合影。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會2日舉辦第八屆金冠獎頒獎晚宴，約500人共襄盛舉。活動表彰五位在各領域取得卓越成就的女性。

當晚典禮以精彩的舞獅表演「龍年迎財神、祥獅獻瑞」開場，隨後播放世界華人工商婦女企管協會的形象視頻。隨後，第25屆會長鄭怡薇、世華總會長莊住維、名譽總會長黎淑瑛、副總會長陳玲華以及第26屆會長游蕙綾等致詞。聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀頒發表揚狀給鄭怡薇、游蕙綾和2023年度副會長俞寧寧、李敏華等。

本屆「金冠獎」得獎人分別是：你好中文創辦人張婉瑩（Lisa Hsu）、室內攀岩館創辦人高群（Alice Kao）、保富銀行執行長何興華（Sany Ho）、新台灣食品批發負責人陳英琴（Jenny Chen）、永信製藥代表李真琪（Emily Lee）。這些得獎人通過他們的創新和貢獻，在各自領域展現出卓越成就。頒獎環節中，陳玲華副總會長為她們披戴彩帶，紀欽耀頒發金冠水晶獎座，黎淑瑛名譽總會長頒發當選證書。

高群的攀岩館，在2020東京奧運前夕舉辦泛美錦標賽，成為奧運選手爭取參賽資格的重要場地。高群表示，在2020年前，參與攀岩運動的人不多；直到被正式納入東京奧運項目，才逐漸熱門起來。高群在攀岩界已耕耘15年，她回憶奶奶說過的話，當時奶奶認為，攀岩是男性和外國人的運動，會讓皮膚曬黑，顯示當時社會對女性從事此類運動的偏見。儘管面臨觀念挑戰，和創業艱辛，高群始終堅持夢想，並為能夠在美國成功創業，而感到自豪。

世華總會副總會長陳玲華表示，金冠獎是向傑出婦女頒發榮譽，並鼓勵她們在家庭、事業及公益方面做出更大貢獻。本屆金冠獎，是從近20名候選人中精選出五位得獎者，得獎者年齡涵蓋老、中、青，行業背景亦多元化。

活動最後，主辦方一一介紹第一至第七屆的金冠獎得主，他們也登台與本屆得主和頒獎人合影留念。

所有參與第八屆『金冠獎』頒獎典禮的嘉賓、得獎者、評審以及組織成員齊聚一堂，拍攝全...
所有參與第八屆『金冠獎』頒獎典禮的嘉賓、得獎者、評審以及組織成員齊聚一堂，拍攝全體大合影。（記者張庭瑜/攝影）
在金冠獎記者會上，主辦單位邀請五位榮獲此殊榮的得獎人，介紹他們各自背景和貢獻。（...
在金冠獎記者會上，主辦單位邀請五位榮獲此殊榮的得獎人，介紹他們各自背景和貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀（中）頒發表揚狀給鄭怡薇（左）、游蕙綾。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀（中）頒發表揚狀給鄭怡薇（左）、游蕙綾。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心（左二）頒發表揚狀，肯定世界華人工商婦女企管協會的傑出貢獻及對社會的積極影...
趙美心（左二）頒發表揚狀，肯定世界華人工商婦女企管協會的傑出貢獻及對社會的積極影響。（記者張庭瑜/攝影）
世華向『金冠獎』的評審團頒發表揚獎牌。（記者張庭瑜/攝影）
世華向『金冠獎』的評審團頒發表揚獎牌。（記者張庭瑜/攝影）
世華總會名譽總會長黎淑瑛（右三）頒發當選證書給第八屆『金冠獎』的得獎者張婉瑩（右...
世華總會名譽總會長黎淑瑛（右三）頒發當選證書給第八屆『金冠獎』的得獎者張婉瑩（右一）、高群（左一）、何興華（左三）、陳英琴（左二）、李真琪（右二）。（記者張庭瑜/攝影）
方樹強頒發表揚狀，肯定世界華人工商婦女企管協會在各領域內的傑出貢獻及對社會的積極...
方樹強頒發表揚狀，肯定世界華人工商婦女企管協會在各領域內的傑出貢獻及對社會的積極影響。（記者張庭瑜/攝影）
精彩的舞獅表演和財神爺的亮相，為活動增添了喜慶氣氛，並與在場嘉賓合影。左起為陳玲...
精彩的舞獅表演和財神爺的亮相，為活動增添了喜慶氣氛，並與在場嘉賓合影。左起為陳玲華、黎淑瑛、紀欽耀、游蕙綾以及方樹強。（記者張庭瑜/攝影）

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