我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／史上首位「4萬分先生」詹姆斯主場寫生涯成就

人口普查局：房源有限 美國房價2020年後「只漲不跌」

亞凱迪亞華人命案庭審 檢察官控史德運復仇殺死兩姪

編譯陳盈霖／即時報導
用純器擊殺兩名外娚的嫌犯史德運。(LASD檔案照)
用純器擊殺兩名外娚的嫌犯史德運。(LASD檔案照)

聖蓋博論壇報報導，多年前轟動華人社區的「史德運殺姪子案」，3月1日在阿罕布拉法院開庭。檢察官稱，該案是兇嫌史德運（Deyun Shi）出於憤怒而精心佈置的復仇計畫，然辯方則強調當時史德運與妻子離婚而出現嚴重的精神健康問題陷於痛苦中。

檢察官泰穆里（MacKenzie Teymouri）告訴陪審團，2016年1月21日，時年44歲的史德運（Deyun Shi）闖入他位於拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）的家，用金屬物襲擊分居的妻子。隔一日（1月22日）前往亞凱迪亞（Arcadia），用鈍器殺死他兩名姪子，15歲的林麒安（Anthony Lin）和16歲林智崴（William Lin）。案發後，史德運連夜逃至香港，在洛杉磯警方和香港警方的合作下，2016年4月被逮捕並引渡回美國。

如果史德運在2016年1月22日謀殺兩名姪子，與前一日打傷妻子的罪名成立，他將面臨終身監禁，不得假釋。他還被指控犯下多起謀殺案的特殊情況指控，及親自使用致命和危險工具進行謀殺，在涉及家暴的情況下，對妻子造成嚴重身體傷害等罪名。

泰穆里說，「被告拿起鈍器猛擊林麒安頭部，在他熟睡時殺害他」。另一名姪子林智崴進行反擊，頭部與手臂都受重傷，「這和一名為生存而奮鬥的人情況相符。」

史德運代表律師波德貝雷斯基（Vicki Podberesky）表示，該案涉及心理健康問題。「2016年1月21日與22日，史先生患有活躍的精神疾病」，他患有分裂情感性障礙和創傷後壓力症候群。「醫療紀錄顯示，他於1986年在中國首次住院，他狂躁、幻想、行為暴力，在醫院住了30天」。她還補充，史德運在1988年再次出現精神崩潰，再次入院，且有自殘行為與偏執症。

波德貝雷斯基說，史德運兩度被中國紀律委員會帶走，每次拘留30天。她說，陪審團將聽取證人證詞，了解其被釋放後的行為。

現年52歲的史德運，當天庭上穿著長袖襯衫，戴眼鏡，在兒子和前妻作證時，眼光均未看他們。史德運是來自中國的商人，2014年一家人搬到美國，當時大舅哥林大衛（David Lin）與妻子和兩名兒子住在亞凱迪亞。史德運並不喜歡林大衛，特別是他後來向妻子談起關於限制令的事。

前妻林艾美作證時表示，他們在1999年結婚幾年後，丈夫經常對他施暴。法庭紀錄顯示，2015年12月31日，林艾美以家暴為由申請禁制令，他的岳母也以虐待老人為由申請禁制令，史德運只好在2016年1月8日離家。

史德運大兒子史托雷斯（Torres Shi，譯音）作證稱，2016年1月21日，他看到父親站在窗邊，母親與弟弟在房間睡覺，他打開一扇門觸發警報後，父親逃跑。

當晚11時左右警報再次響起，林艾美說，她看見史德運站在她床前，手拿一個金屬物，開始毆打她。史托雷斯說「我聽見媽媽在尖叫，看見父親用金屬物打她的頭」，當時他趕緊將父親從母親身上拉開，母親急奔到外面。

林艾美說，她的鼻子被打斷，頭部受傷，在去醫院的救護車上時，她打電話給她哥哥。隔日史德運到林大衛家，殺害兩名姪子後，洗掉身上血跡換了衣服，前往洛杉磯國際機場，買了一張去香港的單程票。

香港 洛杉磯國際機場 亞凱迪亞

上一則

南加格蘭杜拉飛來寬嘴蜂鳥 吸引多地發燒友

延伸閱讀

只因100元糾紛 金山男狂捅人15刀面臨30年刑期

只因100元糾紛 金山男狂捅人15刀面臨30年刑期
陪審團義務服務

陪審團義務服務
金山男子狂捅人15刀 只因100元爭吵

金山男子狂捅人15刀 只因100元爭吵
台通緝犯石茂強泰國命案 涉案泰女將首次出庭恐入獄

台通緝犯石茂強泰國命案 涉案泰女將首次出庭恐入獄
火警通報變3屍槍殺命案 阿肯色州15歲嫌犯被控謀殺

火警通報變3屍槍殺命案 阿肯色州15歲嫌犯被控謀殺
孟昭文再提案農曆新年為聯邦假日 獲78名眾議員簽署

孟昭文再提案農曆新年為聯邦假日 獲78名眾議員簽署

熱門新聞

陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
好市多旅遊真省錢，還有隱藏福利。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

2024-02-28 21:20
2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為/製圖）

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

2024-02-26 19:40

超人氣

更多 >
天生鬼才 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

天生鬼才 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元

紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視