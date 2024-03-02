亞凱迪亞華人命案庭審 檢察官控史德運復仇殺死兩姪

用純器擊殺兩名外娚的嫌犯史德運。(LASD檔案照)

聖蓋博論壇報報導，多年前轟動華人社區的「史德運殺姪子案」，3月1日在阿罕布拉法院開庭。檢察官稱，該案是兇嫌史德運（Deyun Shi）出於憤怒而精心佈置的復仇計畫，然辯方則強調當時史德運與妻子離婚而出現嚴重的精神健康問題陷於痛苦中。

檢察官泰穆里（MacKenzie Teymouri）告訴陪審團，2016年1月21日，時年44歲的史德運（Deyun Shi）闖入他位於拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）的家，用金屬物襲擊分居的妻子。隔一日（1月22日）前往亞凱迪亞 （Arcadia），用鈍器殺死他兩名姪子，15歲的林麒安（Anthony Lin）和16歲林智崴（William Lin）。案發後，史德運連夜逃至香港 ，在洛杉磯警方和香港警方的合作下，2016年4月被逮捕並引渡回美國。

如果史德運在2016年1月22日謀殺兩名姪子，與前一日打傷妻子的罪名成立，他將面臨終身監禁，不得假釋。他還被指控犯下多起謀殺案的特殊情況指控，及親自使用致命和危險工具進行謀殺，在涉及家暴的情況下，對妻子造成嚴重身體傷害等罪名。

泰穆里說，「被告拿起鈍器猛擊林麒安頭部，在他熟睡時殺害他」。另一名姪子林智崴進行反擊，頭部與手臂都受重傷，「這和一名為生存而奮鬥的人情況相符。」

史德運代表律師波德貝雷斯基（Vicki Podberesky）表示，該案涉及心理健康問題。「2016年1月21日與22日，史先生患有活躍的精神疾病」，他患有分裂情感性障礙和創傷後壓力症候群。「醫療紀錄顯示，他於1986年在中國首次住院，他狂躁、幻想、行為暴力，在醫院住了30天」。她還補充，史德運在1988年再次出現精神崩潰，再次入院，且有自殘行為與偏執症。

波德貝雷斯基說，史德運兩度被中國紀律委員會帶走，每次拘留30天。她說，陪審團將聽取證人證詞，了解其被釋放後的行為。

現年52歲的史德運，當天庭上穿著長袖襯衫，戴眼鏡，在兒子和前妻作證時，眼光均未看他們。史德運是來自中國的商人，2014年一家人搬到美國，當時大舅哥林大衛（David Lin）與妻子和兩名兒子住在亞凱迪亞。史德運並不喜歡林大衛，特別是他後來向妻子談起關於限制令的事。

前妻林艾美作證時表示，他們在1999年結婚幾年後，丈夫經常對他施暴。法庭紀錄顯示，2015年12月31日，林艾美以家暴為由申請禁制令，他的岳母也以虐待老人為由申請禁制令，史德運只好在2016年1月8日離家。

史德運大兒子史托雷斯（Torres Shi，譯音）作證稱，2016年1月21日，他看到父親站在窗邊，母親與弟弟在房間睡覺，他打開一扇門觸發警報後，父親逃跑。

當晚11時左右警報再次響起，林艾美說，她看見史德運站在她床前，手拿一個金屬物，開始毆打她。史托雷斯說「我聽見媽媽在尖叫，看見父親用金屬物打她的頭」，當時他趕緊將父親從母親身上拉開，母親急奔到外面。

林艾美說，她的鼻子被打斷，頭部受傷，在去醫院的救護車上時，她打電話給她哥哥。隔日史德運到林大衛家，殺害兩名姪子後，洗掉身上血跡換了衣服，前往洛杉磯國際機場 ，買了一張去香港的單程票。