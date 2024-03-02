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南加格蘭杜拉飛來寬嘴蜂鳥 吸引多地發燒友

記者楊青/格蘭杜拉即時報導
Kristin Joseph在自家後院拍到罕見的寬嘴蜂鳥。（Kristin Joseph提供）
Kristin Joseph在自家後院拍到罕見的寬嘴蜂鳥。（Kristin Joseph提供）

聖蓋博谷210公路天使國家森林山脚小城格蘭杜拉（Glendora）一戶人家的後院，近日因持續飛來罕見蜂鳥，出其不意成為另類觀鳥旅游點，吸引全國各地愛鳥者前來觀鳥。

主人Kristin Joseph說，她和家人在格蘭杜拉居住了20多年，從來沒有見過這種鳥。Kristin平常喜歡種花種草，聼鳥唱歌更是每天樂事。大半個月前，她在自家後院聽到一種從沒聽過的鳥鳴，她和先生用高倍望遠鏡仔細觀察，發現是一種從來沒有見過的蜂鳥發出的聲音，蜂鳥紅色喙、深色尾巴和彩虹色的身體，鳴聲響亮而獨特，長音之後是密電碼似的顫音，每三秒一次。

平常就愛鳥的Kristin將自己的觀察上傳到了eBird，也就是康奈爾大學鳥類學實驗室運行的一個流行的線上資料庫。沒想到信息馬上引起鳥專家的注意。數天内Kristin應專家要求又上傳了兩張在自家後院拍到的蜂鳥照片。專家確認此種蜂鳥學名叫做「寬嘴蜂鳥（broad-billed hummingbird），主要生活在墨西哥，現在飛來南加州，非常罕見。

鳥專家表示，寬嘴蜂鳥顏色鮮豔，尾巴深色，喙大部分為紅色。從遠處該種蜂鳥看似黑色，但在適當的光線下，雄性身體上會出現美麗的藍綠彩色。雌鳥顏色不如雄鳥，下面呈現暗灰色，眼睛後面有明顯的白色條紋。寬嘴蜂鳥通常出現在灌木叢生的河岸林地、峽谷和荊棘林中。

聖蓋博谷鳥類研究機構Audubon中心主任Evelyn Serrano表示，這種蜂鳥在聖蓋博谷通常看不到。

Kristin家後院飛來罕見蜂鳥的消息很快傳遍了觀鳥發燒群。「這兩周，幾乎每天都有人到我家附近轉悠」，Kristin說，數百人從北加州、亞利桑那州和其他地方湧來，平常安靜的社區變得相當熱鬧。她有時間的話，會邀請大家到後院觀鳥。不過也不是人人都那麼幸運，因為蜂鳥並不是一直會在院子裏待著。很多熱情的愛鳥人在Kristin家門前留下糖，希望Kristin給蜂鳥做成食物，還有人留下禮品卡和感謝信。

一位訪客告訴Kristin，她本來要和一群人去亞利桑那州嘗試觀看寬嘴蜂鳥，但由於生病錯過旅行，所以當聽說Kristin後院來了寬嘴蜂鳥，怎麼都要來看看。

Kristin說，她家後院從來不缺蝴蝶、蚱蜢和其他生物，還曾有大號的雪鴞在她家樹上落脚。但自從她家四年前將大片草坪換成了省水植物，花朵多了，似乎來了更多的鳥和不同種類的蝴蝶，寬嘴蜂鳥算是迄今為止最罕見的客人。

Kristin說，她自己現在也開始想要了解本土植物如何吸引野生動物，她準備參加環保部門和水區提供有關耐旱庭院的免費課程，學習更多的環保知識。她說自家院子的生態工程遠遠沒有完成，她的目標是混合種植更多的加州本土植物，讓植物全年開花並為鳥類和昆蟲提供食物，她這些年的種植經驗是，本土省水植物與傳統的草坪和其他類型的景觀美化不同，原生態省水庭院一旦種植完成，幾乎不需要維護，也無需多費金錢。

Kristin Joseph的家坐落在聖蓋博谷天使國家森林山脚小城格蘭杜拉的安靜...
Kristin Joseph的家坐落在聖蓋博谷天使國家森林山脚小城格蘭杜拉的安靜街區，數周來因出現罕見的寬嘴蜂鳥引來不少觀鳥愛好者。（記者楊青/攝影）
Kristin Joseph家後院四年前將大片草坪改造成了省水植物庭院。（Kri...
Kristin Joseph家後院四年前將大片草坪改造成了省水植物庭院。（Kristin Joseph提供）
Kristin Joseph在自家後院。（Kristin Joseph提供）
Kristin Joseph在自家後院。（Kristin Joseph提供）
Kristin Joseph家獲珍稀鳥類機構頒發保護標志。（Kristin Jo...
Kristin Joseph家獲珍稀鳥類機構頒發保護標志。（Kristin Joseph提供）
Kristin Joseph在自家後院拍到罕見的寬嘴蜂鳥。（Kristin Jo...
Kristin Joseph在自家後院拍到罕見的寬嘴蜂鳥。（Kristin Joseph提供）

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