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洛杉磯榮光聯誼會換屆 沈露茜接任理事長

記者王若然／洛杉磯縣即時報導
新任理事長沈露茜（左）從上任理事長王崝華（右）手中接過印信。中間為駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育。（記者王若然／攝影）
新任理事長沈露茜（左）從上任理事長王崝華（右）手中接過印信。中間為駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育。（記者王若然／攝影）

洛杉磯榮光聯誼會3月2日在洛杉磯華僑文教中心舉辦了2024理事長會長交接典禮。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、洛僑中心主任陳敏永以及其他社團領袖參加了典禮，見證了新老領導班子的交替。

洛杉磯榮光聯誼會2024年理事長和會長分別為沈露茜和張開仁，今年負責單位則是陸軍聯誼會。而沈露茜和張開仁分屬於陸軍聯誼會之下的國防醫學院以及復興崗。洛杉磯榮光聯誼會每年的理事長由成員投票而出，而會長則是由理事長委任。兩人分別從2023年理事長王崝華、會長虞若璽手中接棒，這兩人同屬空軍聯誼會。虞若璽因身體抱恙，由李力平代表其出席。

典禮一開始，合唱中華民國國歌以及陸軍、海軍、空軍軍歌。之後在張正育和陳敏永的見證下，新任理事長從上任理事長手中接過印信，現任會長從上任會長首長接過會旗。

放眼2024年，沈露茜希望能從幾個方面貢獻洛杉磯榮光聯誼會。首先，她希望聯誼會的組成能夠更加多元化，吸收更多成員，應用各方專長來發展業務。此外榮光聯誼會直接接受台灣退輔會的輔導，未來會第一時間傳達退輔會對退伍軍人的通知，照顧年長或有需要協助的榮民及眷屬，對於黃埔老師遺眷的福利，也會時時關注。此外，她還希望洛杉磯榮光聯誼會可以擴大團隊外交，延伸愛國情操。例如空軍每年舉辦的麗都升旗典禮，陸軍聯誼會的中華旗隊與美軍也有良好的互動等。

沈露茜是洛杉磯榮光聯誼會歷史上少有的女性理事長，她表示希望可以發揮女性的親和力，「讓我們三軍更加團結在一起，會務順利推展，重現榮光會的光榮。」

沈露茜表示，很高興委任年輕有為的張開仁擔任會長，她認為張開仁認真負責，將帶領榮光會走向更好的未來。張開仁表示很榮幸接棒，將在未來給大家分享台灣新發展的見聞。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育在典禮上講話，他代表中華民國感謝退伍軍人在前線保家衛國。他讚揚了洛杉磯榮光聯誼會成員雖身處海外，仍為國著想、付出。洛僑中心主任陳敏永表示，期待在新任理事長和會長的領導下，三軍聯誼會團結一心，支持社團活動，讓國家向心力更加凝聚。

出席當天活動的社團領袖包括：南加州中國大專院校聯合校友會會長吳典龍，南加州中國大專院校聯合校友會理事長李建德，加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青，黃埔親友會會長謝傳佐，僑務諮詢委員孫華翊等。

洛杉磯榮光聯誼會交接典禮，唱中華民國國歌。（記者王若然／攝影）
洛杉磯榮光聯誼會交接典禮，唱中華民國國歌。（記者王若然／攝影）
新任領導班子為上任領導頒發感謝狀。（記者王若然／攝影）
新任領導班子為上任領導頒發感謝狀。（記者王若然／攝影）
洛杉磯榮光聯誼會交接典禮大合照。（記者王若然／攝影）
洛杉磯榮光聯誼會交接典禮大合照。（記者王若然／攝影）
洛杉磯榮光聯誼會2024年理事長和會長分別為沈露茜（左二）和張開仁（左三）。（記...
洛杉磯榮光聯誼會2024年理事長和會長分別為沈露茜（左二）和張開仁（左三）。（記者王若然／攝影）

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