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洛市警局長摩爾榮休 告別42年警界生涯

洛杉磯訊
洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾在擔任職務五年半後，於2月29日正式結束42年警界生涯，警局舉行隆重送別儀式，數十名警官列隊敬禮並鼓掌，向他的領導成就致敬。（abc7電視台）
洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾在擔任職務五年半後，於2月29日正式結束42年警界生涯，警局舉行隆重送別儀式，數十名警官列隊敬禮並鼓掌，向他的領導成就致敬。（abc7電視台）

洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）在擔任洛杉磯警察局（Los Angeles Police Department）局長職務長達五年半之後，在2月29日（週四）正式結束42年警察生涯。洛杉磯警察局為他舉行隆重送別儀式，向摩爾及其領導成就致敬。當摩爾與他的妻子辛蒂一同步行離開洛杉磯警察局總部時，數十名警官列隊敬禮並鼓掌，以表達對他多年來貢獻的尊重與感謝。

摩爾40多年前加入洛杉磯警察局以來，逐步晉升至最高職位。於2018年正式就任警察局長，並在2023年開始第二個任期。儘管如此，摩爾也向洛市市長貝斯（Karen Bass）表示，他不會完成這一任期。並在1月對外宣布退休計劃，他表示，希望能花更多時間與居住在外州的妻子和女兒相伴。

在洛杉磯市議會的表彰儀式上，即將離任的摩爾局長表達了對妻子的感激之情，稱讚她對自己以及洛杉磯警察局的無私奉獻和支持。更感慨地回憶自己在職期間所遭遇的挑戰和取得的成就，並向在職務中犧牲的警察及其家庭致敬。

隨著摩爾的退休，Dominic Choi也被任命為洛杉磯警察局的代理局長。Dominic Choi表示，警察局面臨的主要挑戰之一是招聘更多的警員。他對摩爾多年來的領導與服務予以高度評價，讚賞他在面臨挑戰時期所展現的優雅、鎮定和專業。摩爾雖然退休，但仍將作為洛市警局顧問繼續發揮影響力，同時官方已開始尋找他的接班人。

洛杉磯 退休

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